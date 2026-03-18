Basketbal fokus podcast: Češky míří po 12 letech na MS, jaká byla cesta do Berlína?


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Navzdory vysoké prohře s Belgií postoupily české basketbalistky na mistrovství světa. Zářijový šampionát se uskuteční v Berlíně. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové obsadily v čínském Wu-chanu postupové čtvrté místo. Měly shodnou bilanci dvou výher a tří porážek jako třetí Mali i pátá Brazílie. O pořadí rozhodlo skóre ze vzájemných duelů.

„Je to obrovský úspěch. Nakonec se nikdo nebude ptát, jakým způsobem jsme postoupily. Důležité je, že jsme tam,“ říká v podcastu Basketbal Fokus Alena Hanušová. Zároveň ale připomíná, že kvalifikace měla i slabší momenty: „Byly tam zápasy, které se nám opravdu nevydařily.“

Češky prošly turnajem s bilancí dvou výher a tří porážek. Klíčový byl triumf nad Brazílií. „Byl to za několik posledních let nejlepší výkon národního týmu,“ hodnotí moderátor Tomáš Budka. Hanušová souhlasí: „Bylo tam skvělé nasazení od začátku. Ten zápas nás nakopl.“

Naopak porážka s Mali ukázala limity českého výběru. „Nemohly jsme se opřít o střelu za tři body,“ zaznívá v analýze. Právě trojková úspěšnost kolem 25 procent patřila k hlavním problémům.

Přesto tým ukázal charakter. „Bojovnost je něco, o co se můžeme opřít,“ říká Hanušová. Výraznou devízou byla i práce s míčem – Češky měly nejméně ztrát ze všech týmů turnaje.

Jedno jméno vyčnívá nad ostatními. „Jednoznačně Emma Čechová,“ shodují se hosté na ocenění pro nejužitečnější hráčku. „Má drive, a přitom je jí teprve 21. Jednou se o ni tým bude moct opřít,“ dodává Hanušová.

Kvalifikace ale zároveň nastavila zrcadlo před světovým šampionátem. „Zápasy jako s Belgií ukazují, jak to bude vypadat. Na to se musíme připravit,“ upozorňuje Hanušová. Turnaj v Berlíně tak bude nejen odměnou, ale i tvrdou prověrkou. „Bude to skvělá zkušenost. Každý zápas bude náročný,“ zakončuje debatu Tereza Vyoralová.

Ať už ale Češky dopadnou jakkoliv, jedno je jisté: po letech čekání jsou zpět mezi nejlepšími. Podcast Basketbal Fokus můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, na YouTube ČT sport a samozřejmě také v iVysílání.

