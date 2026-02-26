Basketbal

Basketbal fokus podcast: Sehnal a Pivoda před kvalifikací MS, o Slovinsku nebo změnách v nominaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

České basketbalisty čeká po úspěšném vstupu do kvalifikace o MS náročný dvojzápas proti Slovinsku. Trenér Bartoň musel udělat v nominaci několik změn. Kdo bude prvním rozehrávačem týmu a jak silné Slovince překvapit? Basketbal fokus podcast se věnuje i nedělní odvetě v nové Horácké aréně v Jihlavě, kde národní tým požene vyprodané hlediště.

