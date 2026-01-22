Po čtyřech porážkách se v NBA basketbalisté Atlanty dočkali úspěchu. U vítězství 124:122 nad Memphisem byl i Vít Krejčí, který nasbíral sedm bodů. Hawks na desátém místě tabulky Východní konference odskočili jedenáctým Milwaukee Bucks, kteří podlehli obhájcům titulu z Oklahoma City 102:122.
Atlanta se proti Memphisu vrátila na vítěznou vlnu
Krejčí po nepřesvědčivých výkonech z předchozích zápasů dostal tentokrát jen necelých 11 minut na palubovce, což je pro něj druhý nejkratší čas v sezoně, dokázal je ale dobře využít. Ve druhé čtvrtině sice nejprve po doskoku minul zpod koše, ale vzápětí zakončil rychlý protiútok a hodně vidět byl zejména na začátku poslední čtvrtiny. Nejprve trojkou po brejku vyrovnával na 97:97 a chvíli poté byl při další trojce faulován a proměnil dva ze tří trestných hodů. Při jeho pobytu na hřišti Hawks vyhráli o osm bodů a Krejčí si k sedmi bodům připsal i asistenci a dva doskoky.
Hlavním hrdinou týmu však byl Jalen Johnson, který zaznamenal 32 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí. Byl to také on, kdo 46 vteřin před koncem dal poslední koš. Memphis sice ještě mohl srovnat, ale v koncovce proměnil jediný ze čtyř trestných hodů. Do té doby byl přitom v zápase z trestných hodů stoprocentní.
Oklahoma City nedala Milwaukee žádnou šanci, když už první čtvrtinu vyhrála o 20 bodů a náskok si pak v klidu hlídala. Gilgeous-Alexander znovu ukázal, proč je hlavním kandidátem na cenu MVP, když proměnil 16 z 19 střel a 40 body a 11 asistencemi si upevnil druhé místo v pořadí střelců za Lukou Dončičem.
Milwaukee doma prohrálo o dvacet a více bodů podruhé za sebou, což se Bucks stalo poprvé od roku 2016 a teprve popáté v historii. Giannis Antetokounmpo zaznamenal 19 bodů a 14 doskoků.
Do historie se několikrát zapsalo také derby mezi Brooklynem a New Yorkem, které Knicks vyhráli o 54 bodů 120:66 a připsali si tak nejvyšší vítězství v historii. Jejich dosavadním maximem byla výhra o 48 bodů. Méně bodů než Brooklyn nastřílelo v NBA naposledy Charlotte v roce 2015, kdy proti Utahu dalo 65 bodů. Pro Brooklyn je to pak nejméně bodů od roku 2005, kdy tým ještě sídlil v New Jersey.
Výsledky NBA
Charlotte – Cleveland 87:94, Boston – Indiana 119:104, New York – Brooklyn 120:66, Memphis – Atlanta 122:124 (za hosty Krejčí 7 bodů, 2 doskoky, 1 asistence), New Orleans – Detroit 104:112, Milwaukee – Oklahoma City 102:122, Sacramento – Toronto 109:122.