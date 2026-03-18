Venezuela porazila Spojené státy a slaví první triumf na World Baseball Classic

Prestižní turnaj World Baseball Classic vyhráli poprvé hráči Venezuely. Při premiérové účasti ve finále porazili v Miami domácí tým Spojených států amerických 3:2. Rozhodující bod třaskavého duelu zařídil odpalem v závěrečné deváté směně Eugenio Suárez.
Američané neuspěli ve finále podruhé za sebou. Před třemi roky podlehli šampioni z roku 2017 rovněž v Miami stejným výsledkem Japonsku.
S Venezuelou prohrávali v úterý 0:2 až do osmé směny, v níž se jim povedlo vyrovnat po homerunu Bryce Harpera. Hrdinou zápasu se stal Suárez, jenž poslal nadhoz Garretta Whitlocka až téměř ke hrazení a Javier Sanoja doběhl z druhé mety pro vítězný bod.
Nejužitečnějším hráčem WBC byl vyhlášen vnější polař Maikel García, který ve třetí směně poslal Venezuelu do vedení 1:0. Hráč Kansas City Royals byl s deseti odpaly nejlepší na turnaji a připsal si i jeden homerun.
„U nás doma se teď bude slavit týden,“ řekl venezuelský trenér Omar López. A měl pravdu. V metropoli Caracasu vypukly hned po zápase bouřlivé oslavy a prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila na středu státní svátek.
Až jako člen realizačního týmu Venezuely se dočkal vítězství Miguel Cabrera, který jako jediný hráč startoval na všech pěti předchozích ročnících World Baseball Classic. Dvaačtyřicetiletá legenda má za sebou 21 sezon v MLB.
Čeští baseballisté při druhé účasti mezi světovou elitou ani jednou nevyhráli. Ve skupině C v Tokiu skončili na posledním pátém místě a o start v sedmém ročníku budou muset bojovat v kvalifikaci.