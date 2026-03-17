Hráči USA si ve finále turnaje World Baseball Classic zahrají proti Venezuele. Jihoamerický tým totiž porazil v semifinále Itálii 4:2. Boj o titul s USA vysílá v noci na středu živě od 1:00 ČT sport a ČT sport Plus.
Venezuela otočila utkání s Itálií a je ve svém prvním finále WBC
Mezi 35 tisíci fanoušky v Miami bylo i kvůli geografické blízkosti více podporovatelů Venezuely. Ta se soupeři z Itálie od druhé směny prohrávala, v sedmé ovšem diváci bouřili. Po doběhu Chimenéze bylo vyrovnáno.
Michael García pak svým odpalem stáhl domů Curia a posunul také ostatní běžce, takže vytvořil základ pro další bod.
Ten Venezuelané doručili hned po dalším výborném výkonu na pálce od Luise Arraeze. Venezuela skóre 4:2 udržela do konce a poprvé v historii postoupila do finále World Baseball Classic.