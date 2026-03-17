Venezuela otočila utkání s Itálií a je ve svém prvním finále WBC


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Záznam semifinále WBC Itálie – Venezuela
Zdroj: ČT sport

Hráči USA si ve finále turnaje World Baseball Classic zahrají proti Venezuele. Jihoamerický tým totiž porazil v semifinále Itálii 4:2. Boj o titul s USA vysílá v noci na středu živě od 1:00 ČT sport a ČT sport Plus.

Mezi 35 tisíci fanoušky v Miami bylo i kvůli geografické blízkosti více podporovatelů Venezuely. Ta se soupeři z Itálie od druhé směny prohrávala, v sedmé ovšem diváci bouřili. Po doběhu Chimenéze bylo vyrovnáno.

Michael García pak svým odpalem stáhl domů Curia a posunul také ostatní běžce, takže vytvořil základ pro další bod.

Ten Venezuelané doručili hned po dalším výborném výkonu na pálce od Luise Arraeze. Venezuela skóre 4:2 udržela do konce a poprvé v historii postoupila do finále World Baseball Classic.

Nahrávám video
Sestřih utkání Itálie – Venezuela
Zdroj: ČT sport

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.