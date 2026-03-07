Češi prožívali po vysoké porážce na World Baseball Classic s Tchaj-wanem 0:14 velké zklamání. V klíčovém duelu o čtvrté místo ve skupině, které by jim zajistilo účast v dalším ročníku, doplatili na horší útok i aktivní hru soupeře. Martin Červinka označil porážku za jednu z nejtěžších v kariéře, podle Martina Mužíka soupeř trestal každou českou chybu.
Soupeř využil každé příležitosti. Je to jedna z nejtěžších porážek, zní od baseballistů
„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších celků světa, proti týmu, který vyhrál Premier 12. V našem případě možná naposledy. Byl to velký tlak, oni na nás vlítli. Měli za sebou 40 000 tisíc fanoušků, tohle se jen tak nezažije,“ uvedl Červinka.
Češi tlak soupeře neustáli. V útoku nebodovali a kvůli vysokému rozdílu skončil duel předčasně už po sedmi směnách. „My jsme to nezvládli. Nebyl to ten baseball, kterým jsme vyhráli třetí místo na mistrovství Evropy. Všechny nás to mrzí. Tahle porážka byla určitě nejemocionálnější, protože cítím, že na takovéto úrovni už moc zápasů neodehraju. Patří k nejtěžším porážkám v životě,“ podotkl Červinka.
Výběr kouče Pavla Chadima nezachytil úvod. Po dvou směnách prohrával 0:6. Jednak kvůli aktivní hře soupeře plné ulívek a krádeží met a také zásluhou čtyřbodového homerunu Stuarta Fairchilda. „Byl jsem začátkem dost překvapený, nikdo z nás to úplně nečekal. Hráli dneska velmi dobře, trestali každou chybu, kterou jsme udělali, ať už to bylo v poli nebo na pálce. Využili z toho všechno, co mohli,“ hodnotil Mužík.
Tchajwanci ukradli v utkání osm met a stanovili rekord WBC. „Ukradených met dneska bylo hodně. Nadhazovači běžce nedrželi správně na metách a potom pro catchera to je neřešitelné,“ řekl Chadim.
Soupeře podporovalo v hledišti Tokyo Dome více než 40 tisíc fanoušků. „Dneska to úplně nebylo o nervozitě. Věděli jsme, jaká atmosféra tady bude, já to mám rád. Ale prostě to nevyšlo. Postupně přidávali body celý zápas, každou směnu nás za něco trestali. Musíme na tom pracovat, abychom udrželi běžce na metách a aby nám mety tolik nekradli. To nás všechny hodně štve,“ řekl Mužík.
„Nadhazovači poprvé měli omezený čas na nadhoz, bylo to pro ně těžké se rozhodovat, jestli házet na metu nebo domů. A tchajwanští běžci jsou opravdu rychlí a určitě je to něco, na čem budeme muset zapracovat,“ podotkl Mužík.
Češi utržili největší porážku na turnaji po Jižní Koreji (4:11) a Austrálii (1:5). Naopak Tchaj-wan si spravil náladu po debaklu od Japonska 0:13. „Vlastně si málokdo uvědomí, jak jsou na této úrovni nůžky rozevřené. A já jsem zažíval to samé, co zažíval tchajwanský trenér včera proti Japonsku. Prohrávali 0:10 ve druhé směně, připomněli jsme si to navzájem,“ řekl Chadim.
Byl rád, že předchozí zápasy byly povětšinou vyrovnané. „Až teď, sedmý zápas v historii WBC, jsme dostali. Nechtěl jsem to zažít nikdy, ale stalo se. Zničili nás tak, jak my jsme občas někdy chtěli zničit jiného soupeře,“ uvedl.
Skupinu C uzavřou Češi v úterý proti domácímu Japonsku. „Doufám, že podáme naprosto diametrálně odlišný výkon, abychom se tady zapsali v trošku lepším světle. Určitě si dáme aspoň jedno sezení s naši týmovým psychologem Dušanem Randákem. Pokusíme se vymyslet způsob, jak za dva dny vyčistit hlavy a jít do zápasu, jako kdyby se tohle nikdy nestalo, a hrát svůj baseball a ukázat, jak to v České republice umíme,“ řekl Červinka.