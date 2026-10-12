Softbalovou extraligu žen vyhrály Eagles

Softbalistky Eagles Praha po dvanácti letech vyhrály extraligu. Titul získaly po vítězství 3:1 na zápasy ve finálové sérii s obhájkyněmi prvenství Joudrs. Bronz získal tým Žraloci Ledenice.
Sérii o titul zahájily o předminulém víkendu lépe hráčky Joudrs, ale Eagles na porážku 3:5 odpověděly výhrou 9:8 a ve středu zvítězily na hřišti soupeře 6:4.
O ukončení dlouhého čekání na zlaté medaile rozhodl tým Vojtěcha Albrechta v sobotu doma výhrou 1:0, o kterou se jediným doběhem v zápase postarala v dohrávce poslední, sedmé směny Sára Rolfesová.
Extraliga má nového šampiona po šestiletém panování Joudrs. Sesazené Pražanky jsou ale s 12 tituly nadále nejúspěšnějším klubem soutěže. Nové mistryně si upevnily v historickém pořadí druhé místo.