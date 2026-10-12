Baseball a softbal

Softbalovou extraligu žen vyhrály Eagles


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Softbalovou extraligu žen vyhrály hráčky krčských Eagles
Zdroj: ČT sport

Softbalistky Eagles Praha po dvanácti letech vyhrály extraligu. Titul získaly po vítězství 3:1 na zápasy ve finálové sérii s obhájkyněmi prvenství Joudrs. Bronz získal tým Žraloci Ledenice.

Sérii o titul zahájily o předminulém víkendu lépe hráčky Joudrs, ale Eagles na porážku 3:5 odpověděly výhrou 9:8 a ve středu zvítězily na hřišti soupeře 6:4.

O ukončení dlouhého čekání na zlaté medaile rozhodl tým Vojtěcha Albrechta v sobotu doma výhrou 1:0, o kterou se jediným doběhem v zápase postarala v dohrávce poslední, sedmé směny Sára Rolfesová.

Extraliga má nového šampiona po šestiletém panování Joudrs. Sesazené Pražanky jsou ale s 12 tituly nadále nejúspěšnějším klubem soutěže. Nové mistryně si upevnily v historickém pořadí druhé místo.

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