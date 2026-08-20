Přiblížil se start Čecha v MLB? Nadhazovač Novák podepsal s Yankees

Žádnému českému baseballistovi se dosud nepodařilo nastoupit v Major League Baseball. Tomuto cíli se nyní přiblížil devatenáctiletý nadhazovač Jan Novák. Odchovanec jabloneckého baseballu podepsal smlouvu s New York Yankees, kde se bude snažit prosadit do slavného týmu.
„Je to teprve začátek. Děkuji NY Yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho,“ napsal odchovanec Blesku Jablonec.
Novák už má za sebou tři sezony v české nejvyšší soutěži, v níž odházel 38.1 směn s ERA 5.16 a přidal čtyřicet dva strikeoutů. Mnohem více toho ale odházel v první lize za Jablonec, kde jen v minulém roce hodil 46 směn s ERA 3.72 a 85 strikeouty.
Před patnácti lety podepsal s Yankees smlouvu jako první český hráč Daniel Vavruša, který pak nastupoval za farmářské celky v nižších soutěžích.
Do elitní MLB se ale nedostal, stejně jako se to zatím nepodařilo žádnému českému baseballistovi. Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který měl smlouvu s New York Mets a na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal.