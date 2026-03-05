Čeští baseballisté za sebou mají vstup do World Baseball Clasic. I přes porážku 4:11 hledali na výkonu pozitiva. Zaujal především tříbodový homerun Terrina Vavry i devět odpalů v zápase.
Češi navzdory porážce chválili Vavru. Jeho homerun nás nakopl, zní z týmu
„Na začátku jsme byli dost nervózní. To se asi tak trochu dalo čekat. Teď už jsme se ale té nervozity zbavili a myslím si, že to pro nás bude už jen dobré,“ řekl Vavra. Osmadvacetiletý americký rodák pomohl při debutu nabudit výběr kouče Pavla Chadima po nevydařeném úvodu. Národní tým prohrával po třech směnách 0:6, Vavra ho ale tříbodovým odpalem za plot vrátil v páté směně do hry. Korejci však poté znovu odskočili.
„Nejdříve jsem na té pálce chtěl ulít, ale pak jsem si řekl, že to trefím a podařilo se to, takže ten homerun nás vrátil do hry. Oni mají opravdu dobrý tým a nemyslím si, že by nás to mělo odradit, že jsme prohráli,“ uvedl Vavra, který má na kontě 68 startů v elitní MLB.
Výkon rodáka z Menomonie ve Wisconsinu, který po českých kořenech pátral u genealoga, potěšil i trenéra Chadima. „Byl strašně ochotný se prát za tým přesně podle našich potřeb. Říkal mi: ‚Trenére, zvládnu cokoliv pro tým. Nemám žádné velké ego a hraju tady pro vás.‘ Takže tohle všecko se setkalo dohromady. Já jsem chtěl ukázat odvahu a v druhé polovině zápasu kluci bojovali a bylo vidět, že se perou. Jsem na ně hrdý,“ uvedl Chadim.
S chválou na adresu bývalého hráče Baltimore Orioles souhlasil také vnější polař Marek Chlup. „Ten homerun Terrina nás neuvěřitelně nakopl. To je hodně důležité, protože za pár hodin hrajeme s Austrálií. A ten zápas určitě můžeme vyhrát, máme velkou šanci. Ze zápasu s Koreou si vezmeme pozitiva a přesuneme to do zítřka. Na pálce jsme třeba byli silní, jen chybělo možná i trochu štěstí,“ uvedl Chlup.
Před třemi lety Češi s Austrálií na WBC prohráli 3:8. „Mám v sobě tolik adrenalinu, že se ani necítím být unavený, ale je pravda, že za pár hodin hrajeme s Austrálií, takže teď musí hlavně kluci rychle zregenerovat. Na ten zápas se moc těším. Strašně bych si přál, abychom v útoku hráli stejně jako dneska. A když by se vrátilo to, co nás vždycky zdobilo – obrana a nadhoz – tak vidím šanci hrát dobrý zápas. Mluvit o výhře s Austrálií nebo s Tchaj-wanem, to je skoro rouhání. Ale já chci být blízko,“ uvedl Chadim.
Šanci na úspěch proti Austrálii, která v úvodním duelu porazila Tchaj-wan 3:0, vidí i Vavra. Češi by se tak přiblížili jednomu ze čtyř míst ve skupině, které by jim garantovalo účast na prestižním turnaji i v dalším ročníku. „Berme to jako zkušenost, ze které se poučíme. A víme, že musíme v příštím zápasu odvést o něco lepší práci v obraně. Budeme se zlepšovat a já doufám, že reprezentuji Českou republiku co nejlépe. Bylo to vážně skvělé, prožít si to dnes poprvé,“ řekl Vavra.
Program českých baseballistů
Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3. od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko