Baseball a softbal

Brewers jsou po velkém obratu na půl cesty k vítězství v MLB


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Baseballisté Milwaukee smazali v druhém zápasu Světové série čtyřbodový deficit a Tampu Bay doma porazili 5:4. Nejlepší tým základní části MLB tak zvýšil vedení v sérii hrané na čtyři výhry na 2:0, další dvě utkání se budou hrát příští týden na Floridě.

Brewers v první směně prohrávali už 0:4, do jejího konce ale snížili na 2:4 a v dalších směnách postupně zápas otočili.

Skóre srovnal svým prvním homerunem po třech měsících Sal Frelick a v sedmé směně zápas rozhodl úspěšným odpalem Cooper Pratt.

Milwaukee, jež hraje finále MLB po 44 letech, zlikvidovalo čtyřbodovou ztrátu v letošním play-off podruhé a z nepříznivého stavu otočilo celkově už sedmý zápas.

„Dokud z utkání něco zbývá, tak máme šanci. Nikdy to nevzdáme,“ uvedl Pratt, jehož tým vyhrál v pátek první finále také o bod 3:2.

Oba celky usilují o první triumf ve Světové sérii. Brewers jsou ve finále podruhé po ročníku 1982, Rays marně bojovali o titul v letech 2008 a 2020.

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