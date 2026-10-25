Brewers jsou po velkém obratu na půl cesty k vítězství v MLB

Baseballisté Milwaukee smazali v druhém zápasu Světové série čtyřbodový deficit a Tampu Bay doma porazili 5:4. Nejlepší tým základní části MLB tak zvýšil vedení v sérii hrané na čtyři výhry na 2:0, další dvě utkání se budou hrát příští týden na Floridě.
Brewers v první směně prohrávali už 0:4, do jejího konce ale snížili na 2:4 a v dalších směnách postupně zápas otočili.
Skóre srovnal svým prvním homerunem po třech měsících Sal Frelick a v sedmé směně zápas rozhodl úspěšným odpalem Cooper Pratt.
Milwaukee, jež hraje finále MLB po 44 letech, zlikvidovalo čtyřbodovou ztrátu v letošním play-off podruhé a z nepříznivého stavu otočilo celkově už sedmý zápas.
„Dokud z utkání něco zbývá, tak máme šanci. Nikdy to nevzdáme,“ uvedl Pratt, jehož tým vyhrál v pátek první finále také o bod 3:2.
Oba celky usilují o první triumf ve Světové sérii. Brewers jsou ve finále podruhé po ročníku 1982, Rays marně bojovali o titul v letech 2008 a 2020.