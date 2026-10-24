Baseballisté Milwaukee zvládli první utkání a ve Světové sérii proti Tampě se ujali vedení

Baseballisté Milwaukee zvládli svůj první zápas ve finále play-off MLB po 44 letech. Nejlepší tým základní části porazil na úvod Světové série Tampu Bay 3:2.
Domácí Jacob Misiorowski se hned prvním nadhozem zápasu zapsal do historie Světové série, když poslal míček na pálkaře rekordní rychlostí 166,5 km/h. Odházel pět směn a pomohl Brewers k vedení 2:1.
„Tohle je všechno, o čem jsem snil,“ řekl Misiorowski po výhře. „Je skvělé, že se nám to podařilo právě tady v Milwaukee. Bylo úžasné cítit tu atmosféru, kterou fanoušci vytvořili,“ dodal.
Hráči Milwaukee získali dva body hned v první směně. V závěru už oslavovali vítězství po zahraném dvojautu, ale hosté nechali situaci přezkoumat na videu a ukázalo se, že Cooper Pratt neudržel kontakt s metou.
Rays snížili na 2:3 a měli hráče na druhé a třetí metě. Nadhazovač Trevor Megill ale situaci ustál a strikeoutem Jonnyho DeLuky zápas definitivně ukončil.