Baseball a softbal

Baseballisté Milwaukee zvládli první utkání a ve Světové sérii proti Tampě se ujali vedení


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Milwaukee Brewers zvítězili nad Tampou v prvním utkání Světové série
Zdroj: ČT sport

Baseballisté Milwaukee zvládli svůj první zápas ve finále play-off MLB po 44 letech. Nejlepší tým základní části porazil na úvod Světové série Tampu Bay 3:2.

Domácí Jacob Misiorowski se hned prvním nadhozem zápasu zapsal do historie Světové série, když poslal míček na pálkaře rekordní rychlostí 166,5 km/h. Odházel pět směn a pomohl Brewers k vedení 2:1.

„Tohle je všechno, o čem jsem snil,“ řekl Misiorowski po výhře. „Je skvělé, že se nám to podařilo právě tady v Milwaukee. Bylo úžasné cítit tu atmosféru, kterou fanoušci vytvořili,“ dodal.

Hráči Milwaukee získali dva body hned v první směně. V závěru už oslavovali vítězství po zahraném dvojautu, ale hosté nechali situaci přezkoumat na videu a ukázalo se, že Cooper Pratt neudržel kontakt s metou.

Rays snížili na 2:3 a měli hráče na druhé a třetí metě. Nadhazovač Trevor Megill ale situaci ustál a strikeoutem Jonnyho DeLuky zápas definitivně ukončil.

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