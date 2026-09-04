V Bruselu vyvrcholí Diamantová liga, na finálovém mítinku poběží i Manuel

Diamantová liga graduje. Na finálovém atletickém mítinku, který se v pátek a v sobotu uskuteční v Bruselu, se rozhodne o majitelích diamantových trofejí. Zúčastní se ho mimo jiné i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel. Ostatní Češi měli k postupu daleko. Přímý přenos páteční i sobotní části sledujte od 20:00 na ČT sport Plus. V sobotu od 20:30 také na ČT sport.
Jednadvacetiletá Manuel doběhla ve všech čtyřech startech v Diamantové lize mezi nejlepšími třemi a kvalifikovala se do finále ze třetího místa. Největší favoritkou ženské čtvrtky, která je na programu v sobotu ve 20:04, bude letos neporažená olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Manuel poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá.
V sobotu budou v Bruselu závodit také čerství světoví rekordmani z mítinku v Curychu – Brazilec Alison dos Santos a Američanka Masai Russellová. Dos Santos, jenž zlepšil historické maximum na 400 metrů překážek na 45,80 sekundy, bude jednoznačným favoritem na vítězství, protože bývalý světový rekordman a jeho největší rival v této sezoně Nor Karsten Warholm v Bruselu nestartuje. Z finálové osmičky tak nikdo další letos nezaběhl dlouhé překážky ani pod 47 sekund.
Russellová ubrala na 100 metrů překážek z předchozího rekordu Nigerijky Tobi Amusanové tři setiny sekundy a s časem 12,09 může pokukovat po překonání dvanáctisekundové hranice. Mezi její hlavní soupeřky bude ve finále Diamantové ligy patřit bývalá rekordmanka Amusanová, halová mistryně světa Devynne Charltonová z Baham nebo Nizozemka Nadine Visserová.
Tradičně sledovaný bude i závod žen na 800 metrů. Vítězství v Diamantové lize obhajuje Švýcarka Audrey Werrová, která se v Curychu přiblížila letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové už na 42 setin sekundy. Znovu může těžit z rivality s Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou, jež se po přechodu z překážek na osmistovku zlepšuje každým závodem.
V pátek bude na šesté vítězství v Diamantové lize za sebou útočit světový rekordman Armand Duplantis, který kraluje tyčkařům nepřetržitě od roku 2021.
Divokou kartu pro finále dostal běžec Jakob Ingebrigtsen. Hvězdný Nor se teprve na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu vrátil k závodům po zimní operaci achilovky. Vyhrál tam závod na 5000 metrů, načež v Diamantové lize dvakrát závodil na patnáctistovce. Bylo z toho páté místo v Chorzówě a čtvrté v Curychu. Závod na 1500 metrů poběží i v Bruselu, takže má šanci navázat na tři diamantové trofeje, které získal v letech 2022 až 2024.
Vítězové Diamantové ligy obdrží vedle trofeje prémii minimálně 30 tisíc dolarů (téměř 627 tisíc korun), ve vybraných osmi disciplínách dvojnásobek. Navíc se automaticky kvalifikují na lukrativní ultimátní šampionát, který se uskuteční příští týden v Budapešti.