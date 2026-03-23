Teď to chci pořádně oslavit doma, těší se zlatá Manuel

Těší se na oslavu s rodinou a týden volna v Česku, než zamíří zpět za přípravou do Nizozemska a pak na soustředění do tepla. Dvacetiletá halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel se raduje ze životního úspěchu. „Pořád z toho mám silné emoce, ale už se těším, až to oslavím doma s rodinou,“ svěřila se po příletu z Toruně.
Právě možnost sdílet svůj úspěch s nejbližšími je něco, po čem nyní touží nejvíc. „Protože na stadionu to bylo krásné a strašně ráda jsem se proběhla s českou vlajkou, ale oslavit to pořádně doma je pořád to, co si přeju,“ dodala atletka z Tábora.
Vedle sobotních oslav na ploše absolvovala v neděli večer medailový ceremoniál, kdy na její počest hrála česká hymna. „Pro mě to bylo hodně dojemné. Ukáplo pár slziček, ale štěstím. Hodně mě to dojalo slyšet naši hymnu. Zatímco jsem tam stála, tak jsem si zrekapitulovala, jak ta moje sezona vypadala, kolik práce jsme do toho se všemi dali.“
Po ceremoniálu ji objala kolem ramen zkušenější tréninková kolegyně Lieke Klaverová, která získala bronz. „Říkala mi, že je na nás strašně pyšná a že ví, kolik práce to bylo, jak ty tréninky byly těžké a kolik jsme do toho daly energie. A že je ráda, že jsme mohly takhle sdílet obě medailové pódium,“ vzpomínala Manuel.
Po úspěšné halové sezoně si může odpočinout. „Teď mě čeká pár dní volna, takže budu moci zregenerovat, načerpat nové síly, připravit se možná i hlavou na letní sezonu. Vlastně za týden nebo víc jak týden odjíždíme na soustředění do Afriky, kde se budeme s holkama připravovat na mistrovství světa štafet,“ přiblížila své plány. Ještě před odjezdem do Afriky plánuje i menší oslavu s parťačkami z nizozemského týmu trenéra Laurenta Meuwlyho.
Přímo v Toruni si zašla s reprezentačními kolegyněmi na hamburger. Uzavřely tam šampionát a vlastně celou halovou sezonu, která byla pro Manuel mimořádně úspěšná. Po zranění, které ji připravilo prakticky o celou loňskou letní sezonu, v jejím úvodu nevěděla, co od sebe čekat.
Potěšilo ji hned vystoupení na Czech Indoor Gala, kde si posunula osobní rekord na 51,12 sekundy. O pět dní později v Metách z něj dalších devět setin ubrala a pokračovala ve stabilních výkonech. „Bylo vidět, že výkonnost je na správném místě. K mistrovství světa jsme se to snažili s trenérem vygradovat a povedlo se,“ řekla Manuel.
Samotnou ji překvapilo, že nakonec své maximum stlačila na 50,76 sekundy a slavila zlato. „Doufala jsem, že bych mohla zopakovat čas ze semifinále, protože ten už byl hodně kvalitní (50,96). Tenhle čas a osobáček na konci sezony je skvělý,“ rozplývala se.
Její halové výkony jsou velkým příslibem pro letní sezonu s mistrovstvím Evropy v Birminghamu. „Nechám se překvapit. Mým pravidlem je, že si nikdy nechci dopředu říkat časy. Nechci se tím extra svazovat. Chci mít v tomhle volnou hlavu, a když to přijde, tak to přijde,“ uvedla Manuel.
Venkovní sezona pro ni vždy byla tou oblíbenější a zatím se na tom nic nemění. „Teď bude těžší na tuhle otázku odpovídat po tomhle mistrovství světa, ale myslím si, že přece jen budu mít venek radši. Tam pořád budu ve svojí dráze, běhá se mi tak líp,“ vysvětlila.