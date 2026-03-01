Výškař Jan Štefela vybojoval druhý halový domácí titul. Na šampionátu v Ostravě triumfoval bronzový medailista z mistrovství světa výkonem 221 centimetrů. Sedmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák zaběhl juniorský evropský rekord na 200 metrů, když vyhrál za 20,65 sekundy. Sedmiboj ovládl juniorský mistr světa v desetiboji z roku 2024 Tomas Järvinen, výkonem 6124 bodů se zařadil na sedmé místo národních historických tabulek.
Štefela má druhý halový titul, Horák zaběhl juniorský evropský rekord
Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela se na domácím halovém šampionátu představil po dvouleté pauze a bez problémů navázal na mistrovský titul z roku 2023. Stačilo mu k tomu 221 cm. Pak si nechal laťku zvýšit o deset centimetrů, ale třikrát shodil. Nepřiblížil se tak výkonu 232 centimetrů z úterního mítinku v Banské Bystrici. „Bylo fajn si po dlouhé době zaskákat s českými závodníky, super soutěž. Regenerace ještě nebyla stoprocentní, bylo to spíš tréninkově,“ řekl v rozhovoru na ploše.
Horákovi se týden po překonání evropského juniorského rekordu na 400 metrů podařilo totéž i na poloviční distanci. Už v rozběhu se blýskl rekordním časem 20,74 sekundy, ve finále byl ještě o devět setin rychlejší a v seniorské konkurenci získal zlato. „Do finále jsem šel s tím, že chci aspoň medaili. Že to tam snad padne, když mám dobrou dráhu. Ale byla síla a čas ještě lepší. Nemám moc slov, je to neuvěřitelné,“ radoval se.
Oficiální evropský rekord své věkové kategorie Švéda Williama Trulssona pokořil o 14 setin. Z jeho vrstevníků běžel rychleji Němec Ralf Lübke v roce 1984, jehož čas 20,57 však Evropská atletika jako rekord neuznává.
Järvinen porazil zkušenější kolegy
Dvacetiletý Järvinen navzdory problémům s pravým kotníkem předvedl životní sedmiboj a porazil zkušenější kolegy Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Do největších problémů se dostal v tyči, když se na 450 centimetrech zachraňoval až napotřetí, ale pak si zlepšil osobní rekord až na 490 centimetrů. Nakonec vyhrál o 65 bodů před trojnásobným mistrem republiky Kopeckým, obhájce titulu Stráský na něj ztratil 91 bodů
V závodě na 400 metrů předčil překážkář Vít Müller specialisty na hladkou čtvrtku. Poprvé se v hale na této distanci dostal pod 46 sekund, díky osobnímu rekordu 45,83 porazil o 22 setin Matěje Krska. O tři setiny zaostal za limitem pro HMS v Toruni, ale na tento šampionát se nechystá ani se štafetou. Upřednostní přípravu na letní sezonu s vrcholem na ME v Birminghamu, kde může závodit ve své hlavní disciplíně.
Vondrová má na čtvrtce šestý titul
Šestý titul v běhu na 400 metrů získala Lada Vondrová, která si vylepšila letošní maximum na 51,88 sekundy. Využila absence aktuální české jedničky v této disciplíně Lurdes Glorie Manuel, která testovala rychlost na dvoustovce. Ve finále Manuel svedla tuhý souboj s Pavlou Kvasničkovou a vyhrála v rekordu šampionátu 23,17. „Přála jsem si běžet o něco rychleji, ale myslím si, že je to dobrý čas. Navíc to není moje disciplína, takže jsem ráda,“ řekla.
V ženské výšce se nedařilo sedminásobné halové mistryni republiky Michaele Hrubé. Favoritka soutěže opravovala už na 183 a 186 centimetrech. Tyto výšky ještě napodruhé zdolala, ale na 188 dvakrát shodila a neuspěla ani při odloženém závěrečném pokusu na 190. Ze třetího domácího titulu v hale se tak radovala Zdara Pezinková, která si zlepšila osobní rekord na 188 cm.
Výsledky halového mistrovství ČR v atletice
Muži:
200 m: 1. Horák (Univerzita Brno) 20,65, 2. Kubelík (Jihlava) 20,99, 3. Macík (Dukla Praha) 21,06.
400 m: 1. Müller (Dukla Praha) 45,83, 2. Krsek (TEPO Kladno) 46,05, 3. Desenský (Hradec Králové) 46,78.
800 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 1:51,15, 2. Malina (Čáslav) 1:52,05, 3. Eliáš (Holešov) 1:52,22.
1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,63, 2. Davidík (Dukla Praha) 3:42,86, 3. Toul (České Budějovice) 3:43,14.
Výška: 1. Štefela (Škoda Plzeň) 221, 2. Tomášek (Olomouc), 3. Bahník (Hradec Králové) oba 218.
Trojskok: 1. Kunt (Uherské Hradiště) 15,77, 2. Holzer (Znojmo) 15,54, 3. Kulhánek (Dukla Praha) 15,50.
Koule: 1. Procházka (TEPO Kladno) 18,84, 2. Jabůrek (Škoda Plzeň) 18,11, 3. Tupý (TEPO Kladno) 17,61.
4x200 m: 1. Dukla Praha (Tláskal, Kováč, Vaněk, Šorm) 1:25,84, 2. Atletický klub Olomouc 1:26,29, 3. Slavia Praha 1:27,14.
Sedmiboj: 1. Järvinen 6124 (60 m: 6,83 – dálka: 744 – koule: 12,35 – výška: 209 – 60 m př.: 7,82 – tyč: 490 – 1000 m: 2:43,35), 2. Kopecký (oba Dukla Praha) 6059, 3. Stráský (Univerzita Brno) 6033.
Ženy:
200 m: 1. Manuel (Tábor) 23,17, 2. Kvasničková (Pardubice) 23,34, 3. N. Bendová (USK Praha) 23,94.
400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,88, 2. Šafářová (Olomouc) 52,74, 3. Táborská (Nehvizdy) 52,90.
800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,79, 2. Štoudková (Blansko) 2:03,89, 3. Fusková (Uherské Hradiště) 2:04,76.
1500 m: 1. Štoudková 4:25,62, 2. Málková (USK Praha) 4:27,02, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 4:28,11.
Výška: 1. Pezinková (Pardubice) 188, 2. Hrubá (USK Praha) 186, 3. Láníková (Třebíč) 183.
Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,74, 2. Maštalířová (USK Praha) 13,47, 3. Vlková (TEPO Kladno) 13,37.
4x200 m: 1. Olymp Brno A (Pavlíková, Cerovská, Nollová, Králová) 1:37,95, 2. Sokol Hradec Králové 1:38,31, 3. Atletický klub Olomouc 1:38,69.