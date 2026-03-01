Atletika

Štefela má druhý halový titul, Horák zaběhl juniorský evropský rekord


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Výškař Jan Štefela vybojoval druhý halový domácí titul. Na šampionátu v Ostravě triumfoval bronzový medailista z mistrovství světa výkonem 221 centimetrů. Sedmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák zaběhl juniorský evropský rekord na 200 metrů, když vyhrál za 20,65 sekundy. Sedmiboj ovládl juniorský mistr světa v desetiboji z roku 2024 Tomas Järvinen, výkonem 6124 bodů se zařadil na sedmé místo národních historických tabulek.

Nejlepší český atlet roku 2025 Štefela se na domácím halovém šampionátu představil po dvouleté pauze a bez problémů navázal na mistrovský titul z roku 2023. Stačilo mu k tomu 221 cm. Pak si nechal laťku zvýšit o deset centimetrů, ale třikrát shodil. Nepřiblížil se tak výkonu 232 centimetrů z úterního mítinku v Banské Bystrici. „Bylo fajn si po dlouhé době zaskákat s českými závodníky, super soutěž. Regenerace ještě nebyla stoprocentní, bylo to spíš tréninkově,“ řekl v rozhovoru na ploše.

Horákovi se týden po překonání evropského juniorského rekordu na 400 metrů podařilo totéž i na poloviční distanci. Už v rozběhu se blýskl rekordním časem 20,74 sekundy, ve finále byl ještě o devět setin rychlejší a v seniorské konkurenci získal zlato. „Do finále jsem šel s tím, že chci aspoň medaili. Že to tam snad padne, když mám dobrou dráhu. Ale byla síla a čas ještě lepší. Nemám moc slov, je to neuvěřitelné,“ radoval se.

Oficiální evropský rekord své věkové kategorie Švéda Williama Trulssona pokořil o 14 setin. Z jeho vrstevníků běžel rychleji Němec Ralf Lübke v roce 1984, jehož čas 20,57 však Evropská atletika jako rekord neuznává.

Järvinen porazil zkušenější kolegy

Dvacetiletý Järvinen navzdory problémům s pravým kotníkem předvedl životní sedmiboj a porazil zkušenější kolegy Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Do největších problémů se dostal v tyči, když se na 450 centimetrech zachraňoval až napotřetí, ale pak si zlepšil osobní rekord až na 490 centimetrů. Nakonec vyhrál o 65 bodů před trojnásobným mistrem republiky Kopeckým, obhájce titulu Stráský na něj ztratil 91 bodů

V závodě na 400 metrů předčil překážkář Vít Müller specialisty na hladkou čtvrtku. Poprvé se v hale na této distanci dostal pod 46 sekund, díky osobnímu rekordu 45,83 porazil o 22 setin Matěje Krska. O tři setiny zaostal za limitem pro HMS v Toruni, ale na tento šampionát se nechystá ani se štafetou. Upřednostní přípravu na letní sezonu s vrcholem na ME v Birminghamu, kde může závodit ve své hlavní disciplíně.

Vondrová má na čtvrtce šestý titul

Šestý titul v běhu na 400 metrů získala Lada Vondrová, která si vylepšila letošní maximum na 51,88 sekundy. Využila absence aktuální české jedničky v této disciplíně Lurdes Glorie Manuel, která testovala rychlost na dvoustovce. Ve finále Manuel svedla tuhý souboj s Pavlou Kvasničkovou a vyhrála v rekordu šampionátu 23,17. „Přála jsem si běžet o něco rychleji, ale myslím si, že je to dobrý čas. Navíc to není moje disciplína, takže jsem ráda,“ řekla.

V ženské výšce se nedařilo sedminásobné halové mistryni republiky Michaele Hrubé. Favoritka soutěže opravovala už na 183 a 186 centimetrech. Tyto výšky ještě napodruhé zdolala, ale na 188 dvakrát shodila a neuspěla ani při odloženém závěrečném pokusu na 190. Ze třetího domácího titulu v hale se tak radovala Zdara Pezinková, která si zlepšila osobní rekord na 188 cm.

Výsledky halového mistrovství ČR v atletice

Muži:

200 m: 1. Horák (Univerzita Brno) 20,65, 2. Kubelík (Jihlava) 20,99, 3. Macík (Dukla Praha) 21,06.

400 m: 1. Müller (Dukla Praha) 45,83, 2. Krsek (TEPO Kladno) 46,05, 3. Desenský (Hradec Králové) 46,78.

800 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 1:51,15, 2. Malina (Čáslav) 1:52,05, 3. Eliáš (Holešov) 1:52,22.

1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,63, 2. Davidík (Dukla Praha) 3:42,86, 3. Toul (České Budějovice) 3:43,14.

Výška: 1. Štefela (Škoda Plzeň) 221, 2. Tomášek (Olomouc), 3. Bahník (Hradec Králové) oba 218.

Trojskok: 1. Kunt (Uherské Hradiště) 15,77, 2. Holzer (Znojmo) 15,54, 3. Kulhánek (Dukla Praha) 15,50.

Koule: 1. Procházka (TEPO Kladno) 18,84, 2. Jabůrek (Škoda Plzeň) 18,11, 3. Tupý (TEPO Kladno) 17,61.

4x200 m: 1. Dukla Praha (Tláskal, Kováč, Vaněk, Šorm) 1:25,84, 2. Atletický klub Olomouc 1:26,29, 3. Slavia Praha 1:27,14.

Sedmiboj: 1. Järvinen 6124 (60 m: 6,83 – dálka: 744 – koule: 12,35 – výška: 209 – 60 m př.: 7,82 – tyč: 490 – 1000 m: 2:43,35), 2. Kopecký (oba Dukla Praha) 6059, 3. Stráský (Univerzita Brno) 6033.

Ženy:

200 m: 1. Manuel (Tábor) 23,17, 2. Kvasničková (Pardubice) 23,34, 3. N. Bendová (USK Praha) 23,94.

400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,88, 2. Šafářová (Olomouc) 52,74, 3. Táborská (Nehvizdy) 52,90.

800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,79, 2. Štoudková (Blansko) 2:03,89, 3. Fusková (Uherské Hradiště) 2:04,76.

1500 m: 1. Štoudková 4:25,62, 2. Málková (USK Praha) 4:27,02, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 4:28,11.

Výška: 1. Pezinková (Pardubice) 188, 2. Hrubá (USK Praha) 186, 3. Láníková (Třebíč) 183.

Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,74, 2. Maštalířová (USK Praha) 13,47, 3. Vlková (TEPO Kladno) 13,37.

4x200 m: 1. Olymp Brno A (Pavlíková, Cerovská, Nollová, Králová) 1:37,95, 2. Sokol Hradec Králové 1:38,31, 3. Atletický klub Olomouc 1:38,69.

