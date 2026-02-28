Dálkař Radek Juška vybojoval jedenáctý halový titul a vyrovnal rekordmana v počtu triumfů mezi muži Jaroslava Bábu. Na domácím šampionátu v Ostravě zvítězil výkonem 804 centimetrů, což byl jeho první osmimetrový skok od kvalifikace na olympijských hrách 2024 v Paříži. Třetí nejlepší čas kariéry zaběhla sprinterka Karolína Maňasová, která vyhrála šedesátku v rekordu šampionátu 7,11 sekundy. Čtvrtým místem se s vrcholovou atletikou rozloučil překážkář Petr Svoboda.
Halové MČR ozdobilo Juškovo vyrovnání Bábova rekordu a rozlučka se Svobodou
Juška o vítězství rozhodl čtvrtým pokusem dlouhým 799 centimetrů. Na závěr už jako jistý šampion ještě pět centimetrů přidal. „Osmička se počítá vždycky. Mrzí mě jeden centimetr, protože 805 už je limit na halovou Evropu. Mohl jsem mít splněno,“ řekl. Na účast na halovém mistrovství světa mu výkon zatím nestačí.
Vyrovnání rekordního počtu titulů si dvaatřicetiletý závodník pražské Dukly váží. „Už je to sakra dlouhé. Kdybych nevynechal párkrát halu kvůli zranění nebo nemoci, mohlo by jich být víc,“ poznamenal Juška, který má v součtu s venkovními šampionáty dvacet trofejí.
Čtvrtý titul za sebou získala na šedesátce Maňasová. Dvaadvacetiletá sprinterka předvedla druhý nejlepší čas v této halové sezoně, jen v jejím úvodu byla při českém rekordu 7,05 rychlejší. „Jsem spokojená. Ten čas 7,11 z plného tréninku vnímám jako velmi pozitivní, je to šest setin od osobáku,“ pochvalovala si.
Mužskou šedesátku vyhrál Dan Kováč v osobním rekordu 6,73. Pátým místem za 6,78 ukončil na domácí půdě v Ostravě kariéru šestinásobný mistr republiky Zdeněk Stromšík.
V závodě na 60 metrů překážek si za už jistým účastníkem HMS Jonášem Kolomazníkem, který triumfoval za 7,62, doběhl pro postup na halový světový šampionát Štěpán Štefko. Jednadvacetiletý překážkář časem 7,65 přesně splnil limit Světové atletiky. „Doufal jsem, že by to mohlo vyjít, protože jsem udělal jisté změny před mistrovstvím republiky. Změnil jsem náběh, tretry a tak dále. Nemohu být nadšenější,“ radoval se.
Naději na účast na halovém mistrovství světa má díky osobnímu rekordu 576 centimetrů tyčkař David Holý, jenž se v průběžných tabulkách rozhodujících pro účast na HMS posunul na poslední postupovou dvanáctou příčku. „Těch 576 nejspíš stačit nebude, ale ještě mám závod teď v pátek, tak se tam budu snažit zlepšit výkon a dostat se tam,“ řekl. Útočil i na český rekord 584 centimetrů, ale navzdory nadějným pokusům neuspěl.
Mezi ženami vyhrála česká jednička Amálie Švábíková výkonem 460 centimetrů. Laťku posazenou o deset centimetrů výše třikrát shodila a nenavázala na nedávné vlastní české halové maximum 476. „Chtěla jsme určitě trošku výše. Mrzí mě těch 470, protože jsem si na to dneska věřila, ale dohnal mě trošku ten závodní program, který jsem měla v minulém týdnu. Došly trošku síly,“ řekla šestadvacetiletá závodnice, která minulý týden absolvovala dva mítinky ve Francii.
Překážkář Svoboda končí s vrcholovou atletikou
Halový mistr Evropy v běhu na 60 metrů překážek z roku 2011 Petr Svoboda v 41 letech končí s vrcholovou atletikou. Rozloučil se čtvrtým místem na mistrovství republiky v Ostravě, kde pak na ploše svůj odchod z velké scény oznámil.
Nejlepší překážkář české historie, jehož kariéru provázela řada zranění, poslední velkou medaili získal na halovém mistrovství Evropy 2017 v Bělehradě, kde skončil třetí. Ještě před dvěma lety se probojoval na vrcholnou akci, ale na halovém mistrovství světa v Glasgow kvůli zranění nedokončil rozběh. Od té doby paběrkoval, loni za celý rok absolvoval jen jeden menší závod. Letos měl v hale před mistrovstvím republiky tři starty.
Na národní šampionát se vrátil, aby si z Ostravy odvezl lepší vzpomínku než v roce 2023, kdy po zisku titulu opouštěl cílový prostor na nosítkách. „Chtěl jsem to završit tím, že odejdu po svých. I když jsem se snažil být v co nejlepší formě, tak kluci to posunuli už někam jinam. Je hrozně fajn, že jsem zažil ‚rozlučku se Svobodou‘ v tak úžasné společnosti výkonů, že snad už to ani lepší být nemohlo,“ řekl poté, co doběhl čtvrtý v čase 7,84 sekundy.
Od bronzu dělily Svobodu dvě setiny. První dvě místa obsadili třiadvacetiletý Jonáš Kolomazník a o dva roky mladší Štěpán Štefko výkony 7,62 a 7,65 sekundy. „Přeju jim to, takové nástupce si přeje každý,“ řekl Svoboda na adresu atletů, kteří se kvalifikovali na letošní HMS.
Sám už se na velké scéně nepředstaví. „Tohle je můj oficiálně poslední závod, co se týče nějakého přemýšlení o něčem více. Samozřejmě tu atletiku chci dělat dál a chci si zkusit i nějakou stodesítku v rámci rozlučky za svůj klub v Třebíči. Ale už jenom pro srandu. Není to určitě o tom, že bych se zúčastňoval mistrovství republiky nebo podobně,“ dodal.
Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě
Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě
Muži:
60 m: 1. Kováč (Dukla Praha) 6,73, 2. Krbec (Triatlet Karlovy Vary), 3. Pařízek (Atletika Jižní Město) oba 6,76.
3000 m: 1. Sýkora (Dukla Praha) 8:26,11, 2. Hofmann (Stará Boleslav) 8:27,59, 3. Metelka (Hradec Králové) 8:33,02.
60 m př.: 1. Kolomazník (Přerov 1908) 7,62, 2. Štefko (Sokol Hradec Králové) 7,65, 3. Zedníček (SSK Vítkovice) 7,82.
Tyč: 1. Holý (USK Praha) 576, 2. Bárta 543, 3. Bartoněk (oba Dukla Praha) a Hajzler (Vyškov) oba 531.
Dálka: 1. Juška (Dukla Praha) 804, 2. Meindlschmid (Uherské Hradiště) 772, 3. Franěk (Dukla Praha) 728.
5000 m chůze: 1. Zajíček (Poruba) 20:48,82, 2. Cogan (Jičín) 22:10,29, 3. Kolář (Hranice) 24:05,72.
Ženy:
60 m: 1. Maňasová (SSK Vítkovice) 7,11, 2. Kaděrová (Jablonec) 7,40, 3. Mitysková (Třebíč) 7,42.
3000 m: 1. Johanová (Duchcov) 9:07,15, 2. Vrzalová (SSK Vítkovice) 9:28,27, 3. Málková (USK Praha) 9:33,07.
60 m př.: 1. Šínová (Atletika Jižní Město) 8,09, 2. Jiranová (Dukla Praha) 8,12, 3. Ondřejová (Rožnov pod Radhoštěm) 8,28.
Tyč: 1. Amálie Švábíková (USK Praha) 460, 2. Krutilová (Dukla Praha) 432, 3. Ondrová (Olymp Praha) 432.
Dálka: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 626, 2. Vlková (TEPO Kladno) 625, 3. Záhořová (Škoda Plzeň) 612.
Koule: 1. Zachařová (Mladá Boleslav) 15,66, 2. Mazurová (Olomouc) 15,34, 3. Brůhová (Spartak Praha 4) 13,72.
Pětiboj: 1. Tkáčová (Kopřivnice) 4370 (60 m př.: 8,42 – výška: 170 – koule: 12,26 – dálka: 598 – 800 m: 2:10,36) , 2. Lasíková (USK Praha) 4293, 3. Kubajurová (Třinec) 4085.
5000 m chůze: 1. Klimentová (Šternberk) 22:03,88 – český rekord, 2. Franklová (Olymp Brno) 24:11,73, 3. Zikmundová (Turnov) 25:40,82.