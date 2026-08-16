Sasínek Mäki: Chtělo to ještě líp, ale člověk musí být vděčný

Za sedmé místo v běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy byla česká reprezentantka Kristiina Sasínek Mäki vděčná, ale přiznala, že jako správná sportovkyně chtěla o trochu víc. Sobotní postupový běh jí připadal lepší. Trochu litovala, že se ve finále nedržela více v popředí početné skupiny.
Litovala, že v takticky vedeném závodě neměla lepší pozici. „Bylo důležité být trochu víc vepředu. To mě na tom trošku štve, že jsem měla být trochu víc vepředu v posledním kole,“ uvedla finalistka olympijských her 2021 v Tokiu.
Před šampionátem si nemyslela, že by mohla být takhle vysoko. Podle papírových předpokladů jí patřila 18. pozice. „Takže můj cíl bylo překonat tohle číslo. Samozřejmě jsem odjížděla s tím, že chci do finále. A v tom finále je možné všechno, tam to člověk bere zase úplně jinak. Jsem ráda, že jsem to přeskočila,“ uvedla Sasínek Mäki.
Ze šampionátu si odnese především pozitivní pocit z postupu do finále. „Protože to není samozřejmost. Vidíme to na celé výpravě, protože se nedaří každý rok. Myslím, že člověk musí být vděčný za každé jednociferné číslo,“ poznamenala.
S devětasedmdesátiletým koučem Pavlem Tunkou po rozběhu mluvila po telefonu. „Než jsem se trenérovi dovolala, protože volal všem svým kámošům, co ještě žijí, tak to chvíli trvalo. Myslím si, že byl šťastný. On to taky bere tak, že není každý rok samozřejmost, že to půjde rychleji a rychleji Takže mi děkoval a říkal, že dneska to mám zkoušet víc vepředu. Uvidíme, co mi řekne dnes,“ uvedla čtyřiatřicetiletá běžkyně, která kouči vděčí za návrat po loňském propadu formy.
A třeba úspěch na ME oddálí její přesun na delší tratě, který byl ve hře. „Myslím, že se mi teď ty dva běhy zapíšou do rankingu a že tam chvíli zůstanou. Tak uvidíme, co se s tím dá dělat. Nepřijdu si zatím nejpomalejší a snažím se nevnímat nátlak okolí, že jsem pár let za zenitem, jak to jeden pan Karel v komentářích napsal. Uvidíme, zatím mě baví tenhle dlouhý sprint,“ přiblížila své preference.
Komentáře na internetu si pročítá, protože v nich hledá konstruktivní kritiku. Tu ale nenachází a vadí jí, že si lidé neuvědomují, jak tvrdě atletičtí reprezentanti pracují. Kritikům z internetových diskuzí dala nabídku. „Chtěla bych lidem vzkázat, že jim klidně zaplatím měsíční soustředění s námi. Musí ho celé absolvovat a ani jeden den říct, že už nemůžou, a budou to mít celé hrazené. Takže je klidně vítám, ať jedou s námi,“ dodala.