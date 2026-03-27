Atletika

Pražský půlmaraton poběží Hrochová a Friš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Jan Friš a Tereza Hrochová budou hlavními českými běžeckými postavami na startu sobotního Pražského půlmaratonu. Poběží i celá řada afrických vytrvalců a vytrvalkyň. Přímý přenos sledujte v sobotu od 9:50 na ČT sport a ČT sport Plus.

Druhý půlmaraton v životě čeká Jana Friše. Jedenáctinásobný mistr republiky v různých běžeckých disciplínách v únoru v Neapoli debutoval časem 1:05:22. „Sejde se úžasná konkurence a atmosféra bude opravdu super. Mým cílem je zase zkusit posunout čas z Neapole, běžet ještě rychleji. Věřím, že Praha je na to ideální místo,“ uvedl Friš, který se rozhodl postupně přejít z dráhy na silnici.

Na startu bude i čtrnáctinásobný mistr republiky Jiří Homoláč či domácí šampion v běhu do vrchu Matěj Zima. Lídr letošních českých tabulek s časem 1:04:38 z Paříže a loňský mistr republiky v maratonu Yann Havlena v sobotu v Praze nepoběží.

Vít Pavlišta a Patrik Vebr budou plnit role vodičů v závodě žen, kde se chystá útočit na předloňský osobní rekord Tereza Hrochová. „Není to pro mě vrchol sezony, ale na osobák chci zaútočit. Ráda bych běžela ve svižném tempu 3:20 na kilometr. Bude také záležet na podmínkách, každopádně pomůže silná konkurence i atmosféra, která je v Praze skvělá. Když vás diváci takhle ženou, tak si prostě nedovolíte vypustit ani kousek,“ řekl účastnice maratonů na olympijských hrách v Tokiu a Paříži.

S časem 1:11:38 je čtvrtá v dlouhodobých českých tabulkách. Před sebou má výkony 1:11:02 Aleny Peterkové z roku 1994 a 1:11:01 Evy Vrabcové-Nývltové z roku 2018.

Mezi muži poběží loňský vítěz Rodrigue Kwizera z Burundi, který před rokem triumfoval v národním rekordu 58:54 minuty. Od té doby vylepšil maximum už na 58:38, takže může pomýšlet na traťový rekord, který drží předloňský vítěz Sabastian Sawe z Keni časem 58:24. Pod 59 minut už dokázal zaběhnout půlmaraton i další z favoritů 26. ročníku Etiopan Tadese Worku.

O prvenství mezi ženami by měly usilovat především dvě keňské vytrvalkyně. S nejlepším osobním rekordem nastoupí Jesca Chelangatová, která předloni ve Valencii zaběhla čas 1:06:13. Jen o 13 sekund horší výkon má Caroline Makandi Gitongaová, třetí žena letošních světových tabulek na silniční desítce. Traťový rekord Keňanky Joyceline Jepkosgeiové z roku 2017 má výrazně lepší hodnotu 1:04:52.

Závod s rekordní účastí 17 tisíc běžců odstartuje v sobotu v 10 hodin před hlavním vstupem do Holešovické tržnice, kde je i cíl. Startovní čísla se vyprodala za bezmála dvě a půl hodiny. Zájem byl podle organizátorů až šestkrát větší.

Přečtěte si také

Teď to chci pořádně oslavit doma, těší se zlatá Manuel

23. 3. 2026

Teď to chci pořádně oslavit doma, těší se zlatá Manuel
