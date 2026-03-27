Pražský půlmaraton poběží Hrochová a Friš

Jan Friš a Tereza Hrochová budou hlavními českými běžeckými postavami na startu sobotního Pražského půlmaratonu. Poběží i celá řada afrických vytrvalců a vytrvalkyň. Přímý přenos sledujte v sobotu od 9:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Druhý půlmaraton v životě čeká Jana Friše. Jedenáctinásobný mistr republiky v různých běžeckých disciplínách v únoru v Neapoli debutoval časem 1:05:22. „Sejde se úžasná konkurence a atmosféra bude opravdu super. Mým cílem je zase zkusit posunout čas z Neapole, běžet ještě rychleji. Věřím, že Praha je na to ideální místo,“ uvedl Friš, který se rozhodl postupně přejít z dráhy na silnici.
Na startu bude i čtrnáctinásobný mistr republiky Jiří Homoláč či domácí šampion v běhu do vrchu Matěj Zima. Lídr letošních českých tabulek s časem 1:04:38 z Paříže a loňský mistr republiky v maratonu Yann Havlena v sobotu v Praze nepoběží.
Vít Pavlišta a Patrik Vebr budou plnit role vodičů v závodě žen, kde se chystá útočit na předloňský osobní rekord Tereza Hrochová. „Není to pro mě vrchol sezony, ale na osobák chci zaútočit. Ráda bych běžela ve svižném tempu 3:20 na kilometr. Bude také záležet na podmínkách, každopádně pomůže silná konkurence i atmosféra, která je v Praze skvělá. Když vás diváci takhle ženou, tak si prostě nedovolíte vypustit ani kousek,“ řekl účastnice maratonů na olympijských hrách v Tokiu a Paříži.
S časem 1:11:38 je čtvrtá v dlouhodobých českých tabulkách. Před sebou má výkony 1:11:02 Aleny Peterkové z roku 1994 a 1:11:01 Evy Vrabcové-Nývltové z roku 2018.
Mezi muži poběží loňský vítěz Rodrigue Kwizera z Burundi, který před rokem triumfoval v národním rekordu 58:54 minuty. Od té doby vylepšil maximum už na 58:38, takže může pomýšlet na traťový rekord, který drží předloňský vítěz Sabastian Sawe z Keni časem 58:24. Pod 59 minut už dokázal zaběhnout půlmaraton i další z favoritů 26. ročníku Etiopan Tadese Worku.
O prvenství mezi ženami by měly usilovat především dvě keňské vytrvalkyně. S nejlepším osobním rekordem nastoupí Jesca Chelangatová, která předloni ve Valencii zaběhla čas 1:06:13. Jen o 13 sekund horší výkon má Caroline Makandi Gitongaová, třetí žena letošních světových tabulek na silniční desítce. Traťový rekord Keňanky Joyceline Jepkosgeiové z roku 2017 má výrazně lepší hodnotu 1:04:52.
Závod s rekordní účastí 17 tisíc běžců odstartuje v sobotu v 10 hodin před hlavním vstupem do Holešovické tržnice, kde je i cíl. Startovní čísla se vyprodala za bezmála dvě a půl hodiny. Zájem byl podle organizátorů až šestkrát větší.