Na třetím ročníku Noci rekordů padla maxima mítinku

Brit Jack Kavanagh a Ukrajinec Dmytrij Nikolajčuk se na běžecké Noci rekordů na pražské Děkance postarali o maxima mítinku v mužských závodech. Kavanagh časem 13:46,71 minuty na trati 5000 metrů a Dmytrij Nikolajčuk vyhrál míli za 4:03,58.
Kristýna Sasínek Mäki vstoupila vítězně do sezony v čistě domácí konkurenci na mílové trati, na té pětikilometrové zvítězila Simona Vrzalová (16:07,71). Mítink byl při třetím ročníku poprvé součástí kategorie challenger světové Kontinentální tour.
Kavanagh v chladném počasí a větru překonal předloňské maximum Jana Friše o 20 sekund a v dlouho vyrovnaném souboji porazil domácího spolufavorita Martina Zajíce (13:50,96).
Sasínek Mäki dosáhla času 4:38,26 a za rekordem mítinku Diany Mezuláníkové zaostala zhruba o dvě sekundy. „Pěkný otvírák sezony. S časem jsem jakž takž spokojená, nebylo to nic rychlého, ale to jsem ani neočekávala... Takový dobrý průměr,“ uvedla Sasínek Mäki.