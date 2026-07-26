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V Plzni pokračuje republikový šampionát v atletice. Odhlásila se z něj halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, která měla v neděli startovat na dvoustovce. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
V Plzni pokračuje republikový šampionát v atletice. Odhlásila se z něj halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, která měla v neděli startovat na dvoustovce. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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