Atletika

Šebela, Maňasová a Myslyvčuk jsou republikovými šampiony


25. 7. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČT sport
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Jan Štefela vyhrál MČR zdoláním 230 centimetrů
Zdroj: ČT sport

Plzeň hostí dvoudenní Mistrovství ČR v atletice, které má ukázat, v jaké formě jsou čeští atleti před ME v Birminghamu, které začne 10. srpna. Republikovým šampionem se podle očekávání stal výškař Jan Šebela, výkonem 230 centimetrů. Pozici české jedničky v kladivu potvrdil Volodymyr Myslyvčuk. Nejrychlejší česká sprinterka historie Karolína Maňasová suverénně vyhrála finále na 100 metrů. Největší hvězdou plzeňských bojů bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, která se v neděli představí na dvoustovce.

Soutěž výškařů vyhrál podle očekávání Jan Štefela, laťku ve výšce 230 centimetrů překonal na druhý pokus. Pokusy na 234 centimetrech byly neúspěšné. „Bylo to fajn zase se podívat na takovou výšku a jsem rád, že jsem si to před mistrovstvím Evropy zase osahal,“ řekl Štefela pro ČT sport. „Evropa je sice za rohem, ale mám natrénováno a stačí mi jenom vyladit technika, aby to bylo top,“ dodal.

Soutěž kladivářů opanoval ukrajinský rodák Volodymyr Myslyvčuk, nejdelším pokusem poslal nářadí do vzdálenosti 79,30 metru a potvrdil, že je českou kladivářskou jedničkou. „Chtělo to, aby to začínalo osmičkou, ale i těch 79 je příjemných,“ pochvaloval si a smál se, že jej během závodu kromě zad a nohou bolela snad i hlava.

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Kladivář Myslyvčuk: Chtělo to, aby to začínalo osmičkou, ale i 79,30 je nádherných
Zdroj: ČT sport

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