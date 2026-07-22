Atletika

Manuel, Vadlejch, Štefela, Staněk… Republikový šampionát naznačí formu před ME


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Důležitý test před evropským šampionátem. Víkendové mistrovství republiky napoví, v jaké formě jsou čeští atleti před ME v Birminghamu, které začne 10. srpna. V týdnu po MČR se uzavře nominace. Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka předpokládá, že by na seniorský vrchol sezony mohlo odcestovat kolem padesáti českých závodníků. Přímé přenosy ze závodů v Plzni nabídne ČT sport.

Atletky a atleti budou mít možnost upevnit si pozici v žebříčku, případně splnit ostrý limit Evropské atletiky nebo potvrzovací normu Českého atletického svazu.

„Krátké štafety třeba ještě nemají potvrzovací výkon. O víkendu poběží, a pokud ho splní, tak ta výprava může mít i o deset lidí více,“ poznamenal Sluka.

Přenosy z MČR na ČT sport

Sobota 17:00–19:00

Neděle 13:00–16:00

Největší hvězdou plzeňských bojů bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, která se představí na dvoustovce. Po zhruba měsíční závodní pauze by se měly do sektorů vrátit tradiční reprezentační opory: úřadující mistr Evropy v hodu oštěpem Jakub Vadlejch a český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk.

„Oba měli nějaké drobné zdravotní komplikace. Jsou přihlášeni. V tuto chvíli máme informaci, že by měli závodit. Ale samozřejmě je teprve středa,“ řekl Sluka.

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Plzeň přivítá domácí mistrovství v atletice
Zdroj: ČT sport

Období před mistrovstvím republiky mohli podle něj někteří atleti využít k zařazení kratšího tréninkového cyklu s cílem načasovat formu na ME. Tu by podle Sluky mohl v Plzni ukázat i bronzový výškař z loňského MS Jan Štefela.

„Myslím si, že ten je trošku na houpačce ve výkonnosti. Doufám, že se směrem k mistrovství Evropy připraví kvalitně a ukáže to na mistrovství republiky,“ uvedl Sluka.

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