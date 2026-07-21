Atletika

Amálie Švábíková je těhotná, na ME nepojede


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru však nekončí, po porodu se chce vrátit, informoval atletický svaz.

Šestadvacetiletá Švábíková očekává potomka s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, jenž patří mezi nejlepší české vícebojaře.

„S radostí oznamujeme, že čekáme miminko. Do našeho života přichází nečekaná, ale krásná životní změna. Přestože těhotenství nebylo plánované, přijali jsme tuto zprávu s obrovskou radostí a vděčností. Na novou životní roli se oba moc těšíme,“ napsali ve společném prohlášení.

Priority se mění jen částečně. „Sport je nedílnou součástí našich životů a bude jí i nadále. Mateřství pro mě neznamená konec sportovní kariéry, ale novou životní etapu,“ ujistila Amálie Švábíková. „Mým cílem je po narození miminka vrátit se k tréninku i závodění co nejdříve, jak to bude zdravotně možné a bude to dávat smysl pro mě i naši rodinu,“ doplnila.

Dlouhodobým cílem je účast na olympijských hrách. „I nadále zůstávám plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Mým velkým cílem je úspěšný návrat na vrcholnou mezinárodní scénu a směřování k olympiádě v Los Angeles v roce 2028,“ nastínila tyčkařka, která na předešlých Hrách v Paříži skončila na pátém místě.

V přípravě na letní sezonu Švábíkovou omezovaly problémy s kotníkem. Pod širým nebem absolvovala jen jeden start, na začátku června skončila šestá na mítinku Diamantové ligy v Římě.

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