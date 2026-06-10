Atletika

Manuel může znovu zářit, čeká ji Diamantová liga v Oslu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Lurdes Glorii Manuel čeká další start v Diamantové lize. Stejně jako oštěpařka Nikola Ogrodníková se představí na mítinku v norském Oslu. Přímý přenos sledujte od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.

Dvacetiletá Manuel si v Římě hned na úvod venkovní sezony zlepšila osobní rekord na 49,77 a dostala se na třetí místo národních historických tabulek za Jarmilu Kratochvílovou a Taťánu Kocembovou. Doběhla druhá za Norkou Henriette Jaegerovou, s níž se znovu utká i na její domácí půdě v Oslu. Ve startovní listině jsou i Nizozemka Like Klaverová nebo Jamajčanka Nickisha Pryceová.

Pro oštěpařku Ogrodníkovou bude závod v Oslu prvním startem v Diamantové lize od srpna 2024, kdy byla třetí v Chorzówě. V této sezoně se vrací po mateřské pauze a minulé pondělí na Odložilově memoriálu v Praze vyhrála výkonem 59,87 metru.

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Stříbrný běh Lurdes Glorie Manuel na Diamantové lize v Římě
Zdroj: REUTERS/Remo Casilli

V Oslu ji čeká výrazně kvalitnější konkurence v čele s osmnáctiletou Číňankou Jen C'-i, která v květnu v Sia-menu atakovala světový rekord Barbory Špotákové. Hodila 71,74 metru, což je druhý nejdelší pokus historie. Za Špotákovou zaostala jen o 54 centimetrů. Na první start v letošní Diamantové lize se chystá úřadující mistryně světa Juleisy Angulová z Ekvádoru.

Poprvé se v plnohodnotném závodě na mítinku Diamantové ligy představí australský sprinterský talent Gout Gout. V minulé sezoně vyhrál v Monaku vloženou dvoustovku pro atlety do 23 let. Tentokrát se utká s elitou v čele s olympijským šampionem Letsilem Tebogem z Botswany. Bude chtít navázat na povedené dubnové vystoupení z národního šampionátu, kde zaběhl čas 19,67, což je stále nejrychlejší výkon roku.

Stovku poprvé v této sezoně Diamantové ligy poběží olympijská vítězka Julien Alfredová. Sprinterka ze Svaté Lucie minulý týden ovládla v Římě dvojnásobnou trať. V Oslu se utká mimo jiné s Britkou Amy Huntovou a Nizozemkou Patrizií van der Wekenovou, které v neděli ve Stockholmu skončily druhá a třetí. Huntová tam poprvé v kariéře zaběhla stovku pod 11 sekund.

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Manuel: Velký splněný úkol, běželo se mi nádherně
Zdroj: ČT sport

Očekávaným vrcholem mítinku bude na závěr programu závod na 400 metrů překážek s domácím světovým rekordmanem Karstenem Warholmem. Olympijský šampion se potřetí v sezoně utká s tradičním brazilským rivalem Alisonem dos Santosem. Oba předchozí souboje vyhrál Jihoameričan.

První diamantovou disciplínou bude v Oslu od 18:42 koule žen. Obě české zástupkyně budou k vidění v hlavním programu, který začne krátce po 20. hodině.

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