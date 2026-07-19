Atletika

Krejčíková v Aténách porazila Sakkariovou a má první titul od Wimbledonu 2024


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má devátý singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.

Třicetiletá Krejčíková v prvním setu prohrávala 1:3, ale ztrátu brejku smazala a tie-break pak vyhrála 7:5. Čtvrtá nasazená Sakkariová lépe vstoupila i do druhé sady, když vedla 2:1 s brejkem. Česká hráčka, jež byla turnajovou čtyřkou, ale vzápětí srovnala a pak už soupeřce povolila jen jednu hru.

Příští týden by měla Krejčíková hrát na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v jehož pavouku je nasazenou dvojkou za obhájkyní titulu Marií Bouzkovou.

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