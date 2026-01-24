Atletika

Hoey zaběhl v Bostonu nejrychlejší halovou osmistovku v historii


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

O nový světový rekord na 800 metrů v hale se na mítinku World Indoor Tour v Bostonu postaral časem 1:42,50 americký atlet Josh Hoey. Dosavadní maximum Dána Wilsona Kipketera z roku 1997 překonal o 17 setin.

Šestadvacetiletý Hoey, který loni ovládl osmistovku na halovém mistrovství světa, se k rekordu přiblížil už loni v únoru. Tehdy na národním šampionátu zaznamenal výkonem 1:43,24 druhý nejrychlejší čas v hale historii.

Americký sprinter Noah Lyles v Bostonu odstartoval sezonu netradičním závodem na 300 metrů. Úřadující olympijský šampion na 100 metrů a čtyřnásobný mistr světa na dvoustovce obsadil druhé místo. S časem 32,15 o setinu nestačil na Jereema Richardse z Trinidadu a Tobaga.

Související články

Duplantis si brousí zuby na 640 centimetrů

8. 1. 2026

Duplantis si brousí zuby na 640 centimetrů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.