O nový světový rekord na 800 metrů v hale se na mítinku World Indoor Tour v Bostonu postaral časem 1:42,50 americký atlet Josh Hoey. Dosavadní maximum Dána Wilsona Kipketera z roku 1997 překonal o 17 setin.
Hoey zaběhl v Bostonu nejrychlejší halovou osmistovku v historii
Šestadvacetiletý Hoey, který loni ovládl osmistovku na halovém mistrovství světa, se k rekordu přiblížil už loni v únoru. Tehdy na národním šampionátu zaznamenal výkonem 1:43,24 druhý nejrychlejší čas v hale historii.
Americký sprinter Noah Lyles v Bostonu odstartoval sezonu netradičním závodem na 300 metrů. Úřadující olympijský šampion na 100 metrů a čtyřnásobný mistr světa na dvoustovce obsadil druhé místo. S časem 32,15 o setinu nestačil na Jereema Richardse z Trinidadu a Tobaga.