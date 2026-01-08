Bude to sice ještě chtít udělat pár kroků, ale fenomenální tyčkař, světový rekordman, mistr světa a olympijský vítěz Armand Duplantis je na dobré cestě k tomu, aby skočil 640 centimetrů. Řekl to počátkem roku v rozhovoru se sportovními novináři z celého světa.
Duplantis si brousí zuby na 640 centimetrů
Duplantis posbíral v závěru roku spoustu cen, včetně titulu Sportovec roku v anketě Mezinárodní asociace sportovních novinářů. Po Usainu Boltovi je teprve druhým sportovcem, který vítězství v této anketě obhájil. „Odmalička jsem snil o tom, že budu nejlepší na světě a že budu posouvat hranice toho, co je možné, ale že se tohle všechno splní a navíc budu vyhrávat tituly i krásná ocenění, jako je toto, jsem netušil,“ prohlásil.
Kdyby on sám měl zvolit sportovce roku, po kratší úvaze jmenoval Carlose Alcaraze. „Je to skvělý chlap a úžasný tenista. Rád sleduji, jak jde nahoru,“ vysvětlil.
Duplantis v loňské sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu posunul maximum na aktuálních 630 centimetrů, domnívá se ale, že po fyzické a technické stránce a i v dalších ohledech má na to, aby překonal 640 centimetrů. Vedle větší rychlosti či zlepšení přenosu energie při rozběhu to zřejmě bude chtít i tužší a delší tyč nebo posunout úchop o pár centimetrů.
Vybavení, které používá, se podle něj za 40 let prakticky nezměnilo. „Jsou to tyče, s jakými skákal (Sergej) Bubka v 90. letech,“ konstatoval Duplantis, který se v posledních letech pravidelně objevuje i na ostravské Zlaté tretře a nebude chybět ani na březnovém halovém mistrovství světa v Polsku.
A co je pro něj v životě nejdůležitější? Může to snad znít banálně, ale hlavně přátelé, rodina a jeho snoubenka. Vedle sportu to je pak hudba, která ho baví a poskytuje mu zdravou rovnováhu. „Je to hodně odlišný proces než sport, protože při tom nesledujete jasné cíle,“ vysvětluje. Má prý opravdu spoustu písniček, které se letos chystá vydat, a doufá, že se posluchačům budou líbit.
„Nejdůležitější je jít za svým cílem, za tím, co milujete. Jděte za čímkoliv, v čem chcete být dobří. To je nejdůležitější, protože to vás bude nejvíce motivovat. Stačí naslouchat sobě a svému srdci,“ radí všem, kdo by jednou chtěli dosáhnout stejných úspěchů jako on.