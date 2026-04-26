Muži poprvé běželi maraton pod dvě hodiny. Zvítězil Sawe

Hranice dvou hodin v maratonu padla. V Londýně ji překonal Keňan Sabastian Sawe, který běžel za 1:59:30. Jde o první překonání bájné hranice v oficiálním závodě. Pod dvě hodiny se dostal ještě druhý Yomif Kejelcha (1:59:40). V ženském závodě překonala světový rekord Tigst Assefaová (2:15:41).
Třicetiletý Sawe, který obhajoval prvenství, vylepšil dosavadní rekord o šedesát pět vteřin. Dosud rekord držel jeho zesnulý krajan Kelvin Kiptum, který před třemi lety v Chicagu zvítězil za 2:00:35.
Pod dvě hodiny zaběhl maraton už v roce 2019 ve Vídni také slavný Eliud Kipchoge, ale tehdy šlo o závod v „laboratorních“ podmínkách. I jeho výkon 1:59:40 ale Sawe překonal.
V Londýně běžci využili optimální povětrnostní podmínky. Od začátku se s pomocí vodičů běželo velmi rychle, z větší vedoucí skupiny nakonec zůstali v čele zhruba po 30 kilometrech Sawe s dvojnásobným vicemistrem světa z dráhové desítky Kejelchou. Etiopan při prvním maratonu v životě ztratil kontakt až v úplném závěru.
Rekordní byl v Londýně i ženský závod, ve kterém Etiopanka Tigst Assefaová opět po roce zaběhla světové maximum v čistě ženském závodě. Devětadvacetiletá stříbrná olympijská medailistka z Paříže při úspěšné obhajobě vylepšila rekord o devět sekund 2:15:41.
Assefaová zvítězila před Keňankami Hellen Obiriovou a Joyciline Jepkosgeiovou, které zaostaly za jejím předchozím rekordem o tři a pět sekund. Etiopskou šampionku dělilo 16 sekund od letitého traťového rekordu domácí ikony Pauly Radcliffeové z roku 2003, kdy ještě závodili muži a ženy společně. Absolutní ženský světový rekord má hodnotu 2:09:56, v roce 2024 v Chicagu ho zaběhla v současnosti kvůli dopingu suspendovaná Keňanka Ruth Chepngetichová.