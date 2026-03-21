Halové mistrovství světa v atletice

Druhým dnem pokračuje program halového mistrovství světa v atletice v Toruni. Dopolední blok nabízí soutěž sedmibojařů, ve 12:15 nastoupil Jan Štefela do finále výšky. V běhu na 60 metrů postoupila do semifinále Karolína Maňasová. Na stejné distanci s překážkami se do semifinále probojoval Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko neuspěl. Finále smíšené štafety ovládla suverénně Belgie, druhé bylo Španělsko a po diskvalifikaci Jamajky bere bronz domácí Polsko.
Maňasová postoupila do semifinále šedesátky
Česká rekordmanka Karolína Maňasová poběží semifinále běhu na 60 metrů, v rozběhu byla třetí za 7,19 sekundy. Měla výborný start a postupovou pozici uhájila s přehledem. „Je to ten první krok. Důležité je, jak to bude v semifinále, to už je trošičku můj čas. Já nejsem moc ranní ptáče, takže teď pro mě bylo důležité postoupit. To se mi povedlo. Doufám, že v semifinále to stáhnu,“ řekla sprinterka, která letos vylepšila vlastní národní maximum na 7,05 sekundy.
Kolomazník postoupil do semifinále na 60 metrů překážek
Jonáš Kolomazník přímo postoupil do semifinále na 60 metrů překážek. V rozběhu obsadil třetí místo za 7,72 sekundy. Štěpán Štefko byl o setinu rychlejší, ale na postup mu to nestačilo.
Třiadvacetiletý Kolomazník si v Toruni spravil chuť po loňském HMS, kde byl v rozběhu diskvalifikován. Tentokrát do další fáze postoupil hned z prvního běhu, aniž by musel čekat na čas. „Mohlo to být lepší, chtěl jsem běžet rychleji a lépe. Je tu tvrdé mondo, moc to nepruží, řešili jsme při rozcvičení ještě nějaké bolístky. Pro to jsme sem přijel a teď začne ta bitva,“ řekl. V boji o finále bude muset výrazně zrychlit, aby měl šanci na úspěch. Osobní rekord má 7,61 sekundy.
Debutant na vrcholné akci Štefko v závěrečném rozběhu finišoval pátý. Nakonec mu setina scházela k tomu, aby byl mezi šesti postupovými časy. „O kousíček mi to nevyšlo, asi jsem to nechal na startu, neměl jsem úplně super reakci. Na první takhle velký start to nemůžu hodnotit úplně negativně. Mrzí mě, že jsem nepostoupil, z jiných běhů bych třeba postoupil, ale to je prostě sport. Tak třeba příště,“ řekl.