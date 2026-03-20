Manuel postoupila v osobním rekordu do finále čtvrtky, o medaile poběží i Horák

Lurdes Gloria Manuel poběží na halovém mistrovství světa v Toruni finále hladké čtvrtky. Svůj semifinálový běh ovládla v novém osobním rekordu 50,96 sekundy. Mezi nejlepší osmičkou mužů se překvapivě představí osmnáctiletý Tomáš Horák, který při debutu na vrcholné seniorské akci postoupil časem 46,03 sekundy. Vilém Stráský a Ondřej Kopecký uzavírají po úvodním dnu sedmiboje první desítku.
Čtvrtá žena loňského halového ME v Apeldoornu Manuel měla cestu k jediné přímé postupové pozici ulehčenou, když nenastoupila bronzová medailistka na 400 metrů překážek z loňského MS Emma Zapletalová ze Slovenska, která byla výkonem 50,78 tabulkově druhá mezi přihlášenými.
Manuel znovu neponechala nic náhodě a jasně vyhrála. „Jsem šťastná. Prostě to vycházelo. Cítila jsem se fakt skvěle a jsem ráda, že to dopadlo. Uvidíme, co zítra, strašně se těším,“ rozplývala se.
Poprvé v kariéře se dostala pod 51 sekund. „Je to šílené. Jsem ráda, že to dopadlo i takhle na konec sezony,“ dodala pro Českou televizi.
Manuel se do finále závodu na 400 metrů na HMS dostala jako první česká běžkyně od úspěchu Denisy Rosolové v Istanbulu 2012, která tehdy doběhla šestá. Tentokrát bude podle nových pravidel finále osmičlenné a rozdělené na dva běhy, aby nebyly obsazené nevýhodné vnitřní dráhy.
Dvacetiletá Češka do něj vstoupí s druhým nejlepším semifinálovým časem, jen favorizovaná Norka Henriette Jaegerová byla o setinu rychlejší. Poběží proti sobě ve druhém finálovém běhu v sobotu ve 20:48. V prvním běhu budou startovat mimo jiné úřadující halová mistryně Evropy Lieke Klaverová z Nizozemska a Polka Natalia Bukowiecká.
Horák si v semifinále zopakoval souboj s nejrychlejším Evropanem historie Attilou Molnárem. Po strkanici na seběhu měl navrch favorizovaný Maďar a zajistil si přímý postup.
Horák byl o 14 setin pomalejší než v rozběhu, zařadil se na poslední postupové místo časem a musel čekat, jak dopadne další běh.
„Nebylo to takticky zvládnuté. Měl jsem to nakopnout trochu rychleji, abych se před něj dostal a neměl tam tu kolizi,“ litoval, když ještě neměl jistý postup.
Závěrečné semifinále bylo s výjimkou světového rekordmana Khaleba McRaea výrazně pomalejší a mladý Čech se do finálové osmičky dostal.
V sedmiboji si z českých reprezentantů po prvním dni vede lépe Vilém Stráský, ale má daleko k obhajobě loňské páté pozice. Zatím nasbíral 3285 bodů a je průběžně devátý.
Po šedesátce za 6,94 sekundy a dálce za 735 centimetrů figuroval na třetí pozici, ale výkony 14,24 metru ve vrhu koulí a 193 cm ve výšce ho srazily dolů.
„Čekal jsem to mnohem, mnohem lepší, spokojený nejsem. Asi nejvíc mě mrzí ta výška, tam jsem cítil, že je potenciál. Je to celosezonní trápení na té výšce,“ řekl České televizi.
Druhý český vícebojař Ondřej Kopecký ve čtyřech disciplínách nasbíral 3248 bodů a je desátý. „Úplně spokojený nejsem, ale zítra je další den. Cítím se ve formě, ale potřeboval bych, aby tam trošku byla ta jiskra. Musím to najít zítra,“ řekl.
Jako lídr sedmiboje přenocuje halový mistr světa z roku 2024 Simon Ehammer. Favorizovaný Švýcar vyhrál šedesátku i svou tradičně silnou dálku, kde se blýskl výkonem 815 cm, ale pak se mu začal přibližovat Američan Kyle Garland. Ten byl třetí v kouli za 16,21, ve výšce zdolal 214.
Ehammer má po čtyřech disciplínách 3698 bodů, Garland jen o 38 méně. Rozhodne se v běhu na 60 metrů překážek, skoku o tyči a kilometru, které jsou na programu v sobotu.
Nejrychlejším sprinterem se stal Jordan Anthony. Jednadvacetiletý Američan, který loni ovládl univerzitní mistrovství NCAA v hale i venku, potvrdil roli tabulkového favorita a vyhrál běh na 60 metrů v nejrychlejším čase této halové sezony 6,41 sekundy.
Čtyři setiny za vítězným Anthonym se na cílové čáře odehrál mimořádně těsný souboj o stříbro. Získal ho nakonec Jamajčan Kishane Thompson o tisícinu sekundy před Američanem Trayvonem Bromellem. O další setinu zpět byl Brit Jeremiah Azu, na něhož už medaile nezbyla.
Ve vrhu koulí se z prvního halového titulu radovala Chase Jacksonová, mistryně světa pod širým nebem z let 2022 a 2023. Jednatřicetiletá Američanka v Toruni jako jediná překonala dvacetimetrovou hranici a výkonem 20,14 získala po stříbru a dvou bronzech na HMS premiérové zlato.
Kanaďanku Sarah Mittonovou, která kralovala na posledních dvou halových světových šampionátech, porazila o 36 centimetrů. Bronzem překvapila Švédka Axelina Johanssonová, jež si životní úspěch zajistila pokusem dlouhým 19,75.
Titul v trojskoku obhájil italský reprezentant Andy Díaz Hernández. Kubánský rodák vyhrál výkonem 17,47 metru, kterým se zařadil do čela letošních halových tabulek.