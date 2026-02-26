Jednou z vycházejících hvězd domácí atletiky je mladý čtvrtkař Milan Ščibráni. Odchovanec vítkovické atletiky by mohl zazářit i na nadcházejícím halovém mistrovství v Ostravě. Během něho změří síly mimo jiné i s Matějem Krskem.
"Čtvrtkař na první pohled." Mladík Ščibráni má ambice i na halovém MČR
Ostrava o víkendu hostí domácí halový šampionát, na který se sjedou atleti z celé republiky, celkem jich bude téměř pět set. Velké ambice mají i domácí. Vedle lokální hvězdy, sprintera Zdeňka Stromšíka, stále výše stoupá jeho kolega z atletické skupiny Milan Ščibráni.
Mladý čtvrtkař je po Matěji Krskovi hlavním favoritem na své distanci a rozhodně má i velké ambice do budoucna. Svěřenec trenéra Jaroslava Vlčka platí za velký talent. „Jsem rád za to, jak se mi povedl přechod do dospělé kategorie, což je ten největší zlom,“ říká mladý závodník, který si prošel všemi kategoriemi vítkovické atletiky.
„Dostal jsem ho v jeho patnácti letech. Měl výborný čtvrtkařský somatotyp, takže jsem na první pohled viděl, že by se na této trati mohl uplatnit,“ vysvětluje Ščibrániho trenér Vlček. „Milanův nejlepší čas (46,39) ještě donedávna znamenal účast ve finále halového MS,“ připomněl také velkou konkurenci, která v závodě na 400 metrů v současnosti panuje.
Novinkou budou dva finálové běhy – původně šestičlenný běh bude rozdělen do dvou. Po prvním doběhu se tak stále bude čekat, zda „vítěz je skutečně vítěz“. „Je to novinka Světové atletiky,“ vysvětluje trenér Vlček, který mluvil také o víkendových ambicích. „Určitě chceme medaili. Pro mě je Milan dokonce černým koněm,“ dodává.
„Největším cílem je stabilizovat výkonnost. Pak zacílit na hranici 46 sekund. A ukrajovat dál,“ usmál se mladý závodník, který bude patřit mezi hvězdy mistrovství. Mezi další hvězdné účastníky halového MČR budou patřit i výškař Jan Štefela, tyčkařka Amálie Švábíková nebo sprinterka Karolína Maňasová. Proběhnou také víceboje.