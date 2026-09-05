Atletika

Manuel v Bruselu necítila lehkost, doběhla pátá. Werrová vyhrála osmistovku

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5. 9. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Lurdes Gloria Manuel běžela finále Diamantové ligy
Zdroj: ČT sport

V Bruselu vyvrcholila letošní sezona Diamantové ligy. Jako jediná Češka se představila Lurdes Gloria Manuel, která doběhla pátá v závodu na 400 m. Ozdobou programu byla ženská osmistovka, již po souboji s Femke Broedersovou-Bolovou vyhrála Audrey Werrová. Rekord Jarmily Kratochvílové však tentokrát neohrozila.

Manuel doběhla pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.

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Manuel: Na dráze mi chyběla lehkost
Zdroj: ČT sport

Halová mistryně světa Manuel podobně jako na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá, rozběhla rychle první dvoustovku. V závěru na nejlepší nestačila a nenavázala na umístění mezi nejlepší trojicí ze svých předchozích diamantových startů v této sezoně. Za svým osobním rekordem z červnového mítinku v Paříži zaostala o 81 setin sekundy.

Paulinová nedala ve finále nikomu šanci a vyhrála Diamantovou ligu počtvrté z posledních pěti ročníků. O více než půl sekundy za ní skončila druhá Norka Henriette Jaegerová (49,20), třetí doběhla Jamajčanka Nickisha Pryceová (49,36).

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Audrey Werrová překonala v Bruselu rekord mítinku
Zdroj: ČT sport

Osmistovku vyhrála mistryně Evropy Švýcarka Audrey Werrová, která se tentokrát rekordnímu času Jarmily Kratochvílové 1:53,28 minuty na dohled nepřiblížila. Cílem proběhla v rekordu mítinku 1:54,75 o šest setin před dotírající Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou.

Na nedávné světové rekordy v Curychu navázali triumfem v Diamantové lize Masai Russellová a Alison Dos Santos. Američanka Russellová vyhrála stovku překážek za 12,20 sekundy, což je o 11 setin pomalejší než její historické maximum. Brazilec Dos Santos běžel o devět desetin pomaleji než při světovém rekordu, ale výkonem 46,70 sekundy překonal o 81 setin rekord mítinku Američana Andrého Phillipse z roku 1986.

První vítězství pro Čínu v hodu oštěpem od roku 2019 vybojovala Jen C'-i. Osmnáctiletá závodnice, která se v úvodu sezony dostala výkonem 71,74 metru na druhé místo historických tabulek za Barboru Špotákovou, vyhrála hodem 68,42 metru. Bezmála o tři metry za ní skončila druhá svěřenkyně Jana Železného Haruka Kitagučiová z Japonska, která tak nedosáhla na třetí triumf v Diamantové lize v kariéře.

Prvním třiadvacetimetrovým pokusem této sezony se v kouli blýskl Jamajčan Rajindra Campbell. Zlepšil si osobní rekord bezmála o půl metru, když v šesté sérii poslal náčiní do vzdálenosti 23,08 metru. Díky tomu jako první jamajský koulař vyhrál Diamantovou ligu.

Výsledky finále Diamantové ligy

Muži:
200 m (vítr +0,8 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,62, 2. Dambile (JAR) 19,89, 3. Charamba (Zimb.) 19,99.
5000 m: 1. Balew (Bahr.) 12:45,70, 2. Ntakarutimana (Bur.) 12:46,73, 3. Kemboi (Keňa) 12:47,29.
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,70, 2. Bassitt (USA) 48,03, 3. Lima (Braz.) 48,18.
3000 m př.: 1. Godana (Et.) 8:08,67, 2. El Bakkali (Mar.) 8:10,03, 3. Koech (Keňa) 8:11,15.
Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 17,74, 2. Pichardo (Portug.) 17,51, 3. Scott (Jam.) 17,18.
Koule: 1. Campbell (Jam.) 23,08, 2. Geist 22,23, 3. Kovacs (oba USA) 22,09.
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 89,04, 2. Wegner (Pol.) 87,47, 3. Walcott (Trin.) 83,99.

Ženy:
100 m (+0,3 m/s): Claytonová (Jam.) 10,93, 2. Huntová (Brit.) 11,06, 3. Richardsonová (USA) 11,07.
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,64, 2. Jaegerová (Nor.) 49,20, Pryceová (Jam.) 49,36, ...5. Manuel (ČR) 50,18.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:54,75, 2. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:54,81, 3. Tsehayová (Et.) 1:57,57.
1500 m: 1. Kazimierská (Pol.) 3:54,05, 2. Ewoiová (Keňa) 3:54,72, 3. Hullová (Austr.) 3:54,73.
100 m př. (+1,0 m/s): 1. Russellová (USA) 12,20, 2. Charltonová (Bah.) 12,33, 3. Simmondsová (Jam.) 12,43.
Výška: 1. Pattersonová (Austr,) 201, 2. Mahučichová (Ukr.) 199, 3. Olyslagersová (Austr.) 195.
Tyč: 1. H. Mollová (USA) 491, 2. Moserová (Švýc.) 480, 3. Šutejová (Slovin.) 470.
Dálka: 1. Nicholsová (USA) 691, 2. Iapichinová (It.) 686, 3. Bryantová (USA) 683.
Oštěp: 1. Jen C'-i (Čína) 68,42, 2. Kitagučiová (Jap.) 65,44, 3. Ruizová Hurtadová (Kol) 64,07.

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