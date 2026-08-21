Atletické Lausanne s dvojitým českým startem. Kromě Vadlejcha se poprvé představí Rada

Ve švýcarském Lausanne pokračuje seriál Diamantové ligy. Tentokrát se dvěma českými zástupci. Poprvé po smolném finále ME se představí oštěpař Jakub Vadlejch. Premiérový start si v Lausanne připíše překážkář Michal Rada. Přímý přenos sledujte od 20:00 na ČT sport Plus.
Vadlejch na kontinentálním šampionátu v Birminghamu hodil 82,88 metru a dělilo ho devět centimetrů od bronzové medaile. V sezoně poznamenané zdravotními problémy v letošní Diamantové lize zatím závodil třikrát a jeho nejlepším výsledkem je sedmá příčka z Rabatu.
Pokud nastoupí v Lausanne, bude to pro pětatřicetiletého Vadlejcha v součtu s kvalifikací na ME třetí soutěž během osmi dní. Před ME přitom téměř dva měsíce nezávodil.
Favoritem oštěpařské soutěže je Srílančan Rumeš Tharanga Pathirage, který zatím kraluje této sezoně výkonem 92,82 metru z mítinku v Římě. O postup do finále bude bojovat olympijský šampion z Tokia Ind Níradž Čopra. Novopečený evropský šampion Němec Julian Weber v Lausanne přihlášený není.
Překážkář Rada, jenž si pro titul v Eugene doběhl v novém juniorském evropském rekordu 48,59 sekundy, bude startovat v závodě, který není zařazený do diamantového programu. Utká se mimo jiné s olympijským vítězem z Paříže Raiem Benjaminem. Pro hvězdného Američana to budou první překážky v této sezoně, dosud se zaměřoval na hladkou čtvrtku.
Další útok na letitý světový rekord české legendy Jarmily Kratochvílové může být k vidění v podání Švýcarky Audrey Werrové. Čerstvá mistryně Evropy v běhu na 800 metrů může využít podpory domácího publika, konkurence Nizozemky Femke Broedersové-Bolové i osvědčené vodičky Myrte van der Schootové, která jí v Paříži pomohla k osobnímu rekordu 1:53,80 minuty.
Tím se dvaadvacetiletá Werrová přiblížila na 52 setin výkonu Kratochvílové z roku 1983 a netají se ambicemi vymazat českou běžkyni z čela historických tabulek. „Vím, že fyzicky mám na to, abych ten rekord překonala. Ale musejí se sejít všechny podmínky,“ řekla po triumfu v Birminghamu. Otazník se v Lausanne vznáší nad počasím, v pátek večer hrozí bouřky.
O postup do finále Diamantové ligy bude na dvoustovce bojovat Amy Huntová. Britská sprinterka ověnčená čtyřmi zlatými medailemi z ME se utká mimo jiné s jamajskou legendou Sherickou Jacksonovou. Ani ta ještě nemá zářijové finále v Bruselu jisté.