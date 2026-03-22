Atletika

Halové mistrovství světa v atletice. Švábíková má bronz


22. 3. 2026
Halové mistrovství světa v atletice
Zdroj: ČT sport

Amálie Švábíková se postarala o druhou českou medaili na halovém mistrovství světa. Díky úspěšnému pokusu na 470 centimetrech získala bronz. Přímý přenos sledujte na ČT2 a ČT sport Plus.

Bronzový pokus Amálie Švábíkové
Zdroj: ČT sport

Švábíková měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo se Švýcarkou Angelicou Moserovou a Novozélanďankou Imogen Ayrisovou. Po sobotním titulu čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel se postarala o druhou českou medaili na šampionátu v Toruni. Sama vybojovala druhou seniorskou medaili po třetím místě na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu 2023.

Šestadvacetiletá Švábíková bez zaváhání zdolala 435, 455 i 470 centimetrů. Stejný zápis měly před zvyšováním na 480 další čtyři tyčkařky, celkem jich bylo ve hře devět. Na další postupné výšce uspěly jen Slovinka Tina Šutejová a Britka Molly Cauderyová, které ještě bojují o zlato. Švábíková na vyrovnání vlastního českého rekordu útočila marně, ale když laťku poshazovaly i její soupeřky, mohla slavit cenný kov.

„Jsem nadšená, i když mě mrzí těch 480 cm, na kterých tam bylo,“ hodnotila pro Českou televizi Švábíková. „Jsem ráda, že se přibližuju vysokým výškám a že tam na ně je,“ usmála se bronzová medailistka. Souboj o titul pro sebe rozhodla Cauderyová, která na druhý pokus zdolala 485 centimetrů, zatímco Šutejová na této výšce neuspěla. Šestadvacetiletá Britka tak navázala na halové světové zlato z Glasgow 2024.

Ohlasy bronzové Amálie Švábíkové
Zdroj: ČT sport

O další britský úspěch se podle očekávání postarala v běhu na 800 metrů světová rekordmanka Keely Hodgkinsonová, která získala premiérový halový světový titul v čase 1:55,30. Tímto výkonem připravila českou mistryni světa z roku 1999 Ludmilu Formanovou o rekord šampionátu.

Finále běhu žen na 800 m
Zdroj: ČT sport

Bahamská překážkářka Devynne Charltonová ve finále halového mistrovství světa vyrovnala vlastní světový rekord 7,65 sekundy. V závodě na 60 metrů překážek získala třetí halový titul za sebou. V Toruni navázala na úspěchy z Glasgow 2024, kde zaběhla tentýž čas, a loňského Nan-ťingu. Třicetiletá Charltonová nechala na rovince s plůtky o osm setin za sebou Nizozemku Nadine Visserovou, která si doběhla pro stříbro o pět tisícin sekundy před domácí Polkou Piou Skrzyszowskou.

Historicky nejmladším vítězem osmistovky na HMS se stal teprve sedmnáctiletý Američan Cooper Lutkenhaus. Vyhrál za 1:44,24 minuty před Belgičanem Eliottem Crestanem (1:44,38) a Španělem Mohamedem Attaouim (1:44,66).

Finále běhu mužů na 800 m
Zdroj: ČT sport

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.