Vysočina přehrála Nitru a má stejně jako Znojmo jistotu domácího semifinále

V předposledním kole Snapbacks ligy amerického fotbalu se definitivně rozhodlo o tom, které týmy budou mít pro semifinále výhodu domácího prostředí. Hráči Vysočiny Gladiators si domácí semifinále zajistili vítězstvím nad Nitrou a výsledek tohoto zápasu dal jistotu i Znojmu.
Vysočina Gladiators – Nitra Knights 35:20
Do odvety mezi Gladiators a Nitrou vstoupili lépe obhájci titulu, když Matěj Majerčák proměnil úvodní kickoff return v touchdown. Po sérii odkopů udeřila Vysočina podruhé – quarterback Vít Bezecný našel 43yardovým pasem Karla Peprného. Po zablokovaném extra pointu vedli domácí 13:0.
V druhé čtvrtině ožil útok hostů tažený běhy Noaha Helmiho, který vyvrcholil touchdownovým pasem na Mária Bíra. Nitra se pokusila o potvrzení, ale domácí Kevin Sherman zablokovaný míč vrátil přes celé hřiště pro 2 body Gladiators (15:6).
Následný drive Knights zastavila obrana na 4. downu a Gladiators šanci využili – krátce před pauzou skóroval po 19yardové pasu Petr Čermák.
Po změně stran Nitra zdramatizovala zápas. Bíro nejdříve zachytil 2yardový touchdown a sám přidal i dvoubodovou konverzi. O několik minut později potrestal chybu soupeře neskutečným 61yardovým touchdownem a Knights byli na dostřel.
Radost hostů však netrvala dlouho. Domácí quarterback vzápětí našel 78yardovou přihrávkou Peprného, který svým druhým touchdownem navýšil na 29:20. Psychologickou výhodu potvrdil Jakub Čížek důležitým interceptionem passu quarterbacka Knights Desmonda Prusii.
V závěrečné čtvrtině zasadili Gladiators soupeři definitivní úder, když Majerčák po 85yardové akci upravil na konečných 35:20. Na tento touchdown necelých pět minut před koncem již hosté neodpověděli a Gladiators si vylepšili bilanci na 8-1.
Brno Sígrs – Pilsen Patriots 28:17
Úvod zápasu patřil obranám, když Patriots rychle zastavili útok pod vedením quarterbacka Ondřeje Skoupého a stejný kousek se povedl také obraně Sígrs. Druhý drive Sígrs navíc skončil pouze interceptionem Jakuba Brejchy, kdy se Patriots podařilo turnover potrestat touchdownem Matěje Šlehofera.
Také další drive skončil turnoverem, kdy Skoupý fumbloval, ale tentokrát Patriots ztrátu míče nepotrestali. Na přelomu první a druhé čtvrtiny se Sígrs již v útoku dařilo lépe, když útočné snažení zakončil touchdownem Martin Skoupý 29yardovým touchdownem z ruky svého bratra. Po úspěšném potvrzení se Sígrs dostali do vedení 7:6.
Další body přidali Sígrs 2 minuty před koncem prvního poločasu. Skoupý zaznamenal druhý touchdown v zápase po přihrávce na Mateje Kaňucha.
Také začátek druhého poločasu patřil obranám a bodově se prosadili pouze Patriots úspěšným field goalem Štěpána Křížka. Do závěrečné čtvrtiny se šlo za stavu 14:9 pro Sígrs, kterým se podařilo na jejím začátku přidat další dva touchdowny a soupeři odskočit.
Třetí touchdown v zápase hodil Skoupý na Radima Králíčka a půl minuty poté se Sígrs dostali do útoku znovu po interceptionu Marka Gerkena. Na 28:9 následně zvyšoval Milan Hradil. Patriots v posledních dvou minutách už jen pouze upravili skóre na konečných 28:17 po touchdownu Charlese Arnolda.
Přerov Mammoths – Ostrava Steelers 29:0
Ostravský tým se rozloučil se soutěží bez výhry. Poslední pokus ztroskotal na hřišti Mammoths, kteří především díky výborné obraně drželi průběh zápasu bezpečně pod kontrolou.
Steelers v zápase zaznamenali -9 yardů po zemi, jen 87 yardů vzduchem a tři interceptiony. K tomu Mammoths přidali úvodní touchdown zápasu po zblokovaném puntu.
Rozhodující úder udělali Mammoths až v třetí čtvrtině za stavu 10:0, kdy dva touchdowny po sobě dal po zemi quarterback Nicolas Visser. Výsledek zápasu upravil v závěrečné čtvrtině na 29:0 Květoslav Kučera po 1yardovém passu Vissera.
Mammoths mají nyní stejnou bilanci 6-3 jako třetí Nitra, se kterou hrají v posledním kole základní části, a tento zápas tak nabídne přímý duel o třetí místo.