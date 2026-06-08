Gladiators poprvé padli. Znojmu zajistil výhru kop Helebranta

Zápas dvou hlavních favoritů Snapbacks ligy amerického fotbalu přinesl atraktivní podívanou a dramatický závěr. Znojmo zvládlo lépe koncovku a uštědřilo obhájcům titulu z Vysočiny první letošní porážku. Nitra získala povinné vítězství proti poslední Ostravě a dvě kola před koncem základní části se tak stále přetahují o výhodu domácího prostředí v semifinále tři týmy. Gladiators v příštím kole hostí v zřejmě rozhodujícím duelu Nitru. Přerov si výhrou nad brněnskými Sígrs definitivně zajistil účast v play-off.
Znojmo Knights – Vysočina Gladiators 30:28
Po úvodních puntech na obou stranách se Gladiators posunuli díky přihrávkám quarterbacka Víta Bezecného na Petra Čermáka a Matěje Majerčáka. Útoku se navíc dařilo i po zemi a cestu do endzóny si z 28 yardů našel Šimon Krahula.
Také útok pod vedením quarterbacka Volodymyra Hrynkiva se posouval po hřišti vzduchem, když si nejprve Igor Mašlanka připsal 13yardovou akci a z další rozehrávky Zachary DeNike přidal dalších 17 yardů. Drive zakončil Hrynkiv 31yardovým touchdownem na Jakuba Čermáka.
Knights se museli obejít bez zraněného running backa Petra Plačka a hlavní porci běhů obstaral David Galko. Vedle jeho běhů se Knights opět posouvali vzduchem, kdy Vojtěch Vojtěch dvěma zachycenými přihrávkami posunul útok až na čtyři yardy od endzóny. Vydařený drive zakončili Knights 5yardovým touchdownem na Igora Mašlanku.
Do druhého poločasu vstoupili lépe Gladiators, když hned v první akci vystihl přihrávku Hrynkiva Petr Kratochvíl a hosté začínali v útoku již v redzóně soupeře. Zisk míče se podařilo Vysočině proměnit v touchdown Krahuly, který ale následně Petr Čermák kopem nepotvrdil.
I nadále se útok Knights posouval po hřišti především vzduchem a 19yardový touchdown si připsal znovu Mašlanka.
Náskok osmi bodů udrželi domácí jen chvíli. Majerčák vrátil kickoff na polovinu hřiště a následně Gladiators pokračovali v běhové hře, aby na konci skóroval znovu Krahula. Bezecnému se navíc podařilo dvoubodové potvrzení díky přihrávce na Jana Leštinu, který vyrovnal.
Hostům se zranil centr David Líbal, jeho náhradník Jiří Navrátil poté přehodil snapem Bezecného a míče se zmocnil znojemský Miroslav Walek. Hrynkiv využil turnover k 31yardovému touchdownu na Kadrleho.
Gladiators ale dokázali extra point zblokovat a poté dostali ještě jednu šanci, když necelé tři minuty před koncem zachytil přihrávku Hrynkiva Stanislav Lepič. Útok Gladiators začínal 10 yardů od endzóny a již počtvrté si našel cestu pro touchdown Krahula. Gladiators se po úspěšném potvrzení dostali do vedení 28:27.
Domácí ale po úspěšných přihrávkách na DeNika, Čermáka a Mašlanku dostali míč na 25 yardů od ednzóny a čtyři sekundy před koncem trefil vítězný field goal Oldřich Helebrant.
Přerov Mammoths – Brno Sígrs 28:25
Hanáci museli o výhru nad Sígrs bojovat až do samotného závěru. Do sestavy Brňanů se po zranění vrátil quarterback Ondřej Skoupý a jeho dvě přihrávky ve druhé čtvrtině pomohly k vyrovnanému skóre 14:14. Mammoths ale ještě před poločasem odskočili po touchodwnu Jana Vysloužila, po kterém měl Nicolas Visser na kontě již tři touchdowny.
Na rozdíl 4 bodů snížili Sígrs v průběhu třetí čtvrtiny, kdy se z 32 yardů trefil field goalem Marek Jucha. Vedení zajistil domácím Mammoths v polovině závěrečné čtvrtiny running back Daniel Kamiński, který si doběhl pro 7yardový touchdown.
Sígrs závěr zápasu ještě zdramatizovali, když 1:38 před koncem skóroval Skoupý třetí passový touchdown v zápase. Jeho přihrávku tentokrát zachytil Richard Poláček. Brněnský tým už se ale znovu na míč nedostal.
Ostrava Steelers – Nitra Knights 6:41
Po zranění se do sestavy Nitry vrátil running back Noah Helmi, který skóroval 62yardový touchdown hned první akcí zápasu. Obrana Steelers nenašla na dánského running backa recept a Helmi si připsal celkem čtyři bodové akce, když poslední měřila 92 yardů.
Také Steelers se prosadili akcí po zemi, Josef Škerko na začátku třetí čtvrtiny snižoval 78yardovým touchdownem na 6:28.
Hostům se dařila také hra vzduchem, když další dva zářezy na své rekordní konto přidal Mário Bíro. Ve druhém poločase si Nitra už jen pohlídala vedení.