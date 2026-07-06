Rytířské derby rozhodl až závěr, Nitra si zahraje o Czech Bowl s Vysočinou

Měl to být souboj dvou vysoce produktivních útoků, ale v zápase o postup do Tipsport Czech Bowlu mezi Znojmem a Nitrou vládly většinu hry na hřišti obě obrany. Strhující podívanou viděli diváci především v závěru. V posledních třech minutách se vystřídaly ve vedení oba týmy a v infarktové koncovce rozhodl o výhře slovenského týmu 14:10 Mário Bíro. Nitra si ve finále zahraje s obhájci titulu z Vysočiny, kteří přehráli Přerov 18:13.
Na míči začalo Znojmo a především díky dvojici Petr Plaček a Zachary DeNike se dostalo až na 11 yardů od endzóny. Zde ale snaha o úvodní touchdown skončila, a tak se domácí museli spokojit s field goalem Oldřicha Helebranta.
Nitra se v úvodním útoku nedostala přes polovinu hřiště, naopak znojemští se i ve svém druhém drivu probojovali do redzóny. Zde se Nanielovi Kosinovi podařilo vyrazit míč Plačkovi a volný míč zalehl Marek Barta.
V útoku Nitry se stejně jako několikrát v základní části objevovaly opory z obrany Pavol Horník a Juraj Sanitra a oba byli výraznou pomocí ve hře vzduchem. Nitra se sice dostala do redzóny soupeře, ale nadějně vypadající drive skončil zblokovaným pokusem o field goal. Místo zraněného kickera Miroslava Večerky musel v tomto zápase kopat Martin Pavlík.
Pět minut před koncem druhého poločasu posunul Znojmo na polovinu soupeře dlouhou přihrávkou quarterbacka Volodymyr Hrynkiva na Denise Kadrleho. Tento drive ale skončil 38 yardů od endzóny soupeře po neúspěšném 4. downu.
Nitra se v závěru druhé čtvrtiny dostala hluboko na polovinu soupeře. Ani znojemský receiver Zachary DeNike, který hrál v tento moment v obraně, nezabránil kompletní přihrávce na Horníka, který dostal míč na 30 yardů od endzóny. Obrana ale Znojma nakonec i tento drive ubránila.
Na hřišti dominovaly obě obrany, a tak stav zápasu 3:0 pro domácí vydržel až do poloviny závěrečné čtvrtiny. Až Noah Helmi se necelých šest minut před koncem zápasu vysmýkl několika obráncům a donesl míč k redzóně.
Chvíli na to si během středem hřiště prorazil cestu až na tři yardy od endzóny. Na třetí down si quarterback Nitry Desmond Prusia nechal míč a prorval se i přes několik pokusů o tackle pro touchdown. Nitra se tři minuty před koncem zápasu dostala do vedení 7:3.
Ofenzivní zmar Znojma z druhého poločasu prolomil Denis Kadrle dlouhým catchem, kterým dostal dvě minuty před koncem svůj tým na 20 yardů od endzóny. V klíčové fázi zápasu se v obraně Nitry objevil na postu cornerbacka také quarterback Prusia.
Znojmo ale skórovalo po zemi. Hrynkiv předal míč Plačkovi, který se zbavil čtyř pokusů o skládku a podél autové čáry nakonec doběhl až do endzóny. Znojmo se tak necelé dvě minuty před koncem dostalo do vedení 10:7.
Nitra se v poslední šanci na zvrat dostala rychle na polovinu hřiště po dlouhé přihrávce na Sanitru. V celém zápase se obraně Znojma dařilo držet Mária Bíra na uzdě, ale v klíčové chvíli se elitní receiver zaskvěl 44yardovým touchdownem.
Do konce zápasu zbývalo ještě 73 sekund, Znojmo ale už nenašlo sílu na další obrat, když na 4. down Zdenek Nagy vytvořil velký tlak na Hrynkiva, který již nenašel žádného ze svých spoluhráčů.