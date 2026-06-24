Gladiators ovládli základní část, v semifinále je čeká Přerov

Až poslední kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu rozhodlo o složení semifinálových dvojic. Závěr základní části dramatické duely nepřinesl a favorité si připsali jednoznačné výhry. Vysočina po vysoké výhře nad Plzní zvítězila v základní části a Nitra po výhře nad Přerovem obsadila třetí místo v tabulce.
Pilsen Patriots – Vysočina Gladiators 0:52
Hráči Vysočiny potřebovali k vítězství v základní části zvládnout zápas na hřišti Patriots a hned v úvodu zápasu si rychle vybudovali pohodlný náskok. Running back Ashton Heard otevřel skóre zápasu po necelých čtyřech minutách hry.
Na 14:0 pro Gladiators navyšoval Matěj Majerčák, který po touchdownu z kickoff returnu z minulého kola přidal proti Patriots touchdown z punt returnu, který měřil 83 yardů. Skvělou první čtvrtinu pro hosty završil Petr Čermák 39yardovým touchdownem po přihrávce Víta Bezecného.
Gladiators nepolevovali ani ve druhé čtvrtině. Bezecný v rychlém sledu hodil další dva touchdowny, a to na Tadeáše Valentu a Šimona Krahulu, který ještě před koncem poločasu přidal další body po zemi.
Poločasová přestávka a druhý poločas byly ovlivněny bouřkou a druhá polovina, kdy již běžel i mercy rule, se prakticky již pouze dohrávala. Gladiators ještě stihli přidat dva body za safety a skóre 52:0 uzavřel svým třetím touchdownem Krahula.
Nitra Knights – Přerov Mammoths 48:28
Zatímco první vzájemný duel nabídl velké drama, které došlo až do prodloužení, tak odveta v Nitře měla jasnější průběh. Útok domácích se opět mohl opřít o své hlavní opory – running backa Noaha Helmiho a Mária Bíra.
Oba hráči zvládli v prvním poločase skórovat dva touchdowny, po kterých se Knights dostali do poločasového vedení 27:14. Oba touchdowny Mammoths skóroval po zemi z 1 yardu quarterback Nicolas Visser.
V úvodu druhého poločasu dovršil hattrick Bíro a quarterback Desmond Prusia následně přidal další touchdown po zemi. Mammoths se ve druhém poločase prosadili dvakrát. Nejprve na 41:21 snižoval running back Jakub Smolík a v závěrečné čtvrtině kosmeticky upravil skóre na 48:28 Květoslav Kučera po passu Vissera.
Nitra si výhrou zajistila třetí místo po základní části a v semifinále se v rytířském duelu utkají na hřišti Znojma. Mammoths čeká boj o postup do Czech Bowlu proti Gladiators.
Znojmo Knights – Brno Sígrs 42:10
Knights v posledním kole již zdánlivě neměli o co hrát. K přeskočení na první místo by znojemští potřebovali zaváhání Gladiators a zároveň již měli jistou druhou pozici zajišťující domácí semifinále.
Zápas proti Sígrs ale měli pevně ve svých rukou. K produktivnímu útoku se tentokrát bodově přidala také obrana Znojma. Nejprve Charun Jachjajev skóroval 23yardový interception return, kterým otevřel skóre zápasu.
Knights v první čtvrtině odskočili dalším touchdownem, tentokrát se v útoku prosadil Zachary DeNike po passu Volodymyra Hrynkiva. Ve třetí čtvrtině přidala další body obrana Knights, když pas Ondřeje Skoupého vystihl Maximilian Morawetz a s míčem doběhl až do endzóny.
Do závěrečné čtvrtiny vstupovali Knights s vedením 28:0, a to po 6yardovém touchdownu Igora Mašlanky. Sígrs se poprvé prosadili až v závěru, kdy snižoval field goalem Kryštof Doležal.
Knights naopak zvládli ještě dvakrát skórovat. David Galko doběhl do endzóny z 1 yardu a na konečných 42:10 upravoval Deni Kadrle po 43yardové přihrávce Hrynkiva. O jediný touchdown Sígrs se postaral Richard Poláček, který zachytil 35yardový pas Skoupého.