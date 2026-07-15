Czech Bowl je tady a opět svedou souboj favorité z Nitry a Vysočiny

V pořadí již 33. ročník Snapbacks ligy amerického fotbalu vrcholí. Žádné překvapení, finále je soubojem dvou největších předsezonních favoritů Nitry a Vysočiny. Zároveň jde o konfrontaci šampionů z minulých dvou let: Nitra Knights slavili v roce 2024, Vysočina Gladiators loni. Czech Bowl hostí opět po dvou letech nitranský Stadion pod Zoborom. Duel sledujte v neděli od 16:20 na ČT2, po skončení etapy cyklistické Tour de France bude přenos také na ČT sport.
Gladiators budou usilovat o úspěšnou obhajobu, která by pro ně znamenala čtvrtý titul v historii. Z toho dvakrát dosáhli triumfu v domácím prostředí (2021 a 2023). Stejně tak i Knights získali předloni historicky premiérový titul před svými diváky v Nitře.
Oba celky změřily síly dvakrát již během základní části a v obou byl úspěšnější celek Vysočiny. Na Slovensku vyhráli Gladiators 21:14, doma pak před měsícem 35:20. Gladiators také opanovali dlouhodobou fázi, když z deseti odehraných zápasů prohráli jediný – na půdě druhých Znojmo Knights 28:30.
Znojmo pak mělo do semifinále proti Nitře výhodu domácího prostředí, a když se necelé dvě minuty před koncem dostalo do vedení 10:7 po touchdownu Petra Plačka, mělo na dosah postup. Jenže slovenský celek v závěru vybojoval postup po senzačním touchdownu Mária Bíra a výsledku 14:10.
Hvězdný receiver Nitry prožil fantastickou základní část, ve které si v 10 zápasech připsal 19 touchdownů. Bíro v průběhu sezony překonal hned dvakrát rekordní tabulky Snapbacks ligy. Žádný hráč v historii ligy neskóroval tolik touchdownů a nezískal tolik yardů jako on.
Gladiators se naproti tomu už museli obejít bez legendárního quarterbacka Jana Dundáčka, jehož nahradil Vít Bezecný. Změnu udělali také na postu hlavního trenéra, ale i pod vedením Romana Fialy si vedli na výbornou. Přerov Mammoths jim přesto v semifinále vzdorovali mnohem více, než se očekávalo. Vysočina nakonec potvrdila roli favorita po výsledku 18:13.
„Gladiators i Knights se v éře po covidu vyprofilovali mezi dva největší kluby v Česku a na Slovensku. Pro fanoušky Snapbacks ligy je skvělé, že se tyto dvě kvalitní organizace utkají v záři reflektorů v Czech Bowlu. Nepochybuji, že půjde o velmi atraktivní a napínavé finále v bouřlivé atmosféře,“ uvedl předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.
„Stadion pod Zoborom v Nitře pak nabízí skvělý komfort pro návštěvníky i pro televizní přenos. Bude to svátek amerického fotbalu,“ dodal Kroulík.