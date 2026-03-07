Až poslední kolo rozhodlo o složení čtvrtfinálových dvojic v extralize volejbalistek. Vítězky základní části Šelmy Brno narazí na Olomouc a zopakují si tak souboj, které čerstvé držitelky Českého poháru na Hané v sobotu vyhrály 3:0. Druhé místo uhájil Liberec před mistrovským Prostějovem, jenž se nadřel na výhru 3:2 v Praze na Olympu, který čeká baráž. Liberecká Dukla se v play-off utká s Ostravou, Prostějov s Frýdkem-Místkem a Přerov se Lvicemi.
Volejbalistky Liberce uhájily druhé místo, do play-off se nedostalo KP Brno
Pražanky v souboji nováčků nejvyšší soutěže porazily Národní volejbalové centrum 3:1 a polepšily si na konečné páté místo. Postup do play-off utekl druhému brněnskému týmu z Králova Pole. Navzdory výhře 3:0 nad Šternberkem skončil devátý, o jeho umístění za Olomoucí při stejném bodovém zisku i počtu výher a totožném poměru setů rozhodl až poměr míčů.
Šelmy měly jisté prvenství pro play-off již v polovině února. Před týdnem navíc poprvé vybojovaly Český pohár a dlouhodobou část extraligy zakončily po 22 zápasech s jedinou porážkou – v říjnu od Lvic. Trenér Ondřej Marek v posledním kole šetřil některé opory, i tak favoritky zdolaly bez problémů Olomouc.
„Jsme spokojeni s vítězstvím za tři body. Nechali jsme některé hráčky odpočívat, i tak jsme to zvládli, pro nás lehké utkání,“ řekl Marek. Play-off začne 16. března, série se hrají na tři vítězná utkání. Za devátým KP skončil desátý Šternberk, výběr juniorských reprezentantek z NVC již do vyřazovací části nezasáhne.
Výsledky 22. kola extraligy volejbalistek
Olomouc – Šelmy Brno 0:3 (–15, –24, –10)
Nejvíce bodů: Prchalová 10, Diatková 9, Gintereová 8 – K. Šrámková 17, Kozubíková 12, Širůčková 8.
Přerov – Liberec 0:3 (–18, –24, –22)
Nejvíce bodů: Beránková 11, Fergusonová a Kopáčová po 9 – Pavlíková 13, Šulcová 10, Pavlová 8.
Lvice Praha – NVC Kladno 3:1 (15, –22, 12, 18)
Nejvíce bodů: Pokorná 27, Kukučová 12, J. Dvořáková 10 – Rejmanová 10, Mandová, Štatská a Sirůčková po 8.
Ostrava – Frýdek-Místek 1:3 (–16, 22, –20, –22)
Nejvíce bodů: Kojdová 18, Laifrová 12, Štrbová a Drozdová po 8 – Šmídlová 23, Salimová 16, Fukalová 10.
Olymp Praha – Prostějov 2:3 (–17, –21, 19, 20, –13)
Nejvíce bodů: Divišová a Novotná po 21, Doudová 16 – Jasečková a Madanová po 19, Zapletalová 16.
KP Brno – Šternberk 3:0 (18, 26, 19).