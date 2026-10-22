Volejbalisté Budějovic a Kladna vyhráli bez ztráty setu i podruhé

České Budějovice a Kladno vyhrály bez ztráty setu i druhý zápas volejbalové extraligy. Jihostroj zdolal 3:0 Beskydy, Středočeši si dojeli pro třísetové vítězství do Ostravy.
Bronzový tým z minulých dvou sezon České Budějovice sice zvládl utkání s nejhorším mužstvem minulého ročníku ve třech sadách, ale pouze ta druhá s výsledkem 25:16 byla jasně v režii favorita. První set domácí vyhráli 26:24, třetí 29:27, poté co čelili setbolu.
Zápas ukončila esem letní posila ze Lvů Praha Jakub Ihnát, jenž tak stylově oslavil třicetiny. „Výhra 3:0 a tři body jsou skvělý narozeninový dárek. Servis nám ale nešel tak, jak bychom chtěli, poměrně dost jsme ho kazili. Máme v DNA, že jím chceme tlačit a hrát agresivně, takže musíme být trpěliví, protože servis je naše velká zbraň. Skandování mého jména po zápase bylo krásné. O to zvláštnější, že jsem v téhle hale dřív hrával proti Jihostroji,“ řekl slovenský smečař, jenž byl se 17 body nejlépe bodujícím hráčem zápasu.
Beskydům se tak nepovedl obrat jako v sobotu, kdy v 1. kole po ztrátě prvních dvou setů vyhrály 3:2 v Liberci. Také Dukla absolvovala pětisetovou bitvu, ale tentokrát s vítězným koncem. Benátky semifinalista minulého ročníku zdolal 16:14 v tie-breaku.
Vedle Kladna a Českých Budějovic si připsalo druhou výhru v sezoně také Ústí nad Labem, jež navázalo na triumf v Příbrami vítězstvím 3:1 nad Zlínem.
Brno i Odolena Voda vstoupily do nového ročníku extraligy jasnými porážkami 0:3. Ve druhém kole ve vzájemném duelu se jako první z vyhraného setu radovali domácí Brňané, kteří dominovali na bloku. Když pak vedli už 2:0 a o pět bodů ve třetí sadě, zdálo že je hotovo. Odolena Voda se ale zvedla a vynutila si dramatickou koncovku, kterou zakončil Dvořák bodem na 25:23. Vyrovnaná bitva se přenesla do čtvrtého setu, ale pětibodová šňůra s tvrdou Římalovou tečkou přinesla Brnu výhru 3:1 a první tři body do tabulky v sezoně..
Mistrovské Karlovarsko vstoupí do extraligové sezony až v sobotu domácím utkáním proti Liberci.
Výsledky 2. kola extraligy volejbalistů
Výsledky 2. kola extraligy volejbalistů
České Budějovice – Beskydy 3:0 (24, 16, 27)
Nejvíce bodů: Ihnát 17, Billich 12, Gironi 11 – Sztolarik 10, Přibyl 8, Kim 7.
Ostrava – Kladno 0:3 (-17, -24, -21)
Nejvíce bodů: Štefko 12, Motyčka 11, Srovnal 7 – Gimeno 17, J. Svoboda 11, Zajíček 9.
Brno – Odolena Voda 3:1 (18, 23, -23, 19)
Nejvíce bodů: Nadaždin 18, Janků 17, Pražák 15 – Krča 20, Melichar 8, Hladík 7.
Liberec – Benátky nad Jizerou 3:2 (23, -21, 24, -22, 14)
Nejvíce bodů: Mäkinen 20, González 18, Š. Svoboda 11 – Pitner 23, Donovan a Cziczlavicz po 20.
Ústí nad Labem – Zlín 3:1 (23, -17, 21, 20).