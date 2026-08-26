Šmídová: O postup se zasloužil celý tým. Na osmifinále zatím nemyslíme

Nejen tradičně skvělou nahrávkou, ale i třemi body po bloku přispěla Pavla Šmídová k vítězství českých volejbalových reprezentantek 3:1 nad Ukrajinou, což národnímu týmu zajistilo kolo před koncem základní skupiny v Brně postup do osmifinále. Zkušená nahrávačka ocenila bojovnost celého týmu a vyzdvihla benjamínka Báru Rejmanovou.
Ve čtvrtém zápasu skupiny tak Češky potřetí vyhrály, jedinou prohru zaznamenaly proti týmu světové extratřídy ze Srbska.
„Byl to strašně těžký duel a moc si výhry ceníme. V prvním setu jsme Ukrajinky přejely, ale potom ony začaly servírovat a tlačit nás od sítě. Vůbec jsme to neměly jednoduché a utáhly jsme to silou vůle na vítězství za tři body. Pochvalu zaslouží celý tým, nejen základ, ale i střídající hráčky. Za mě je to super, že si takto pomáháme,“ řekla třiatřicetiletá letošní mistryně republiky z týmu brněnských Šelem.
Ve výčtu spoluhráček zmínila benjamínka národního týmu Rejmanovou, která v rozhodujících momentech zápasu ustála psychický tlak a zvládla tvrdý servis.
„Já jí hrozně fandím, je to dříč, má před sebou budoucnost a tady si může okusit atmosféru velkého turnaje,“ pochválila ji o patnáct let starší nahrávačka.
Duel s Ukrajinkami svým průběhem hodně připomínal páteční úvodní zápas šampionátu s Řeckem, kdy český tým také ztratil druhý set a pak další dva tvrdě vydřel.
„Já jsem si na to osobně nevzpomněla. Ukrajinky změnily svůj styl, čaply tam pár balónů, někdy i se štěstím,“ konstatovala Šmídová.
Vítězstvím si české volejbalistky zajistily postup do osmifinále. „My jsme si dávaly cíle vždy od zápasu k zápasu, takže jsme to završily. Ale ještě nás čeká další zápas s Bulharskem a teprve potom budeme pomýšlet na play-off,“ řekla.
Podle české nahrávačky je hodně důležité, že proti Bulharkám už tým nemusí bojovat o postup a může být tedy klidnější. „Je to strašně důležité. Turnaj je jednak dlouhý, jednak se hraje doma a lidi jsou pro nás hnací motor, což mě jako Brňačku hrozně těší, že tohle zažívám doma.“
Ve čtvrtek tak české reprezentaci půjde o udržení druhého místa ve skupině, zaručujícího lepší pozici pro play-off. „Půjdeme na sice relativně slabšího soupeře ze švédské skupiny, což ale nemusí nic znamenat. V současném volejbalu může na této úrovni porazit každý skoro každého, takže osmifinálový soupeř jde zatím mimo mě,“ poznamenala Šmídová.
Šmídová se těší na středeční volno. „Chtěla bych vidět svoji rodinu, zatím jim spíš mávám na tribuny, bylo jich tu fakt hodně. Akorát jsem neviděla bráchu, který už má spoustu dalších povinností,“ připomněla máma dvou dětí hokejistu Tomáše Vincoura, sportovního manažera Komety.