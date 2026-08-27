Set jako celý zápas. Němci a Italové hráli maratonskou sadu hodinu a půl

Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve středeční přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci jej vyhráli 66:64, ale nakonec v Reggiu Calabria po třech a půl hodinách podlehli úřadujícím mistrům světa 2:3 na sety.
Němci v prvním setu prohrávali 7:12, podařilo se jim ale vyrovnat na 18:18. Jako první se k setbolům za stavu 24:22 dostali právě Němci, Italové je ale odvrátili a rozehrálo se ohromné drama. Po celkem 11 italských setbolech v řadě se dostali Němci za stavu 48:47 ke svému desátému setbolu, ani ten ale nevyužili. Po dalších sedmi odvrácených šancích Italů se dostali k jedenáctému setbolu Němci za stavu 56:55, opět bez kýženého výsledku. Maraton ukončil až Tobias Brand, když proměnil 15. německý setbol po 28 odvrácených italských.
„Je to ta nejdelší hra, co jsem kdy zažil. Myslím ale, že nikdo z nás ještě nehrál takový první set. To bylo neskutečné,“ hlásil Brand.
Hodinu a půl trvající set je podle německého svazu světový rekord v oficiálních zápasech. Až dosud trval nejdelší set 62 minut, když v červnovém duelu Ligy národů porazili Argentinci Poláky v úvodní sadě 50:48.
Ani po nekonečném prvním setu se obraz hry příliš nezměnil a oba týmy pokračovaly ve vyrovnané partii. Italové získali druhý set poměrem 25:22, Němci kontrovali výhrou třetího setu 25:23, načež Italové srovnali ziskem toho čtvrtého v poměru 25:22. Rozhodoval tak tie-brek, jehož konec si Italové pohlídali a zvítězili 15:12. Po třech a půl hodinách hry tak slavili výhru 3:2.
„Čtyři hodiny jsou strašně, strašně moc. Nikdy jsem něco podobného nezažil. Vlastně jsme dnes během jednoho setu odehráli celý zápas,“ řekl italský trenér německého týmu Massimo Botti. Mnoho času na regeneraci Němci nemají, už večer je čeká zápas proti Kubě.