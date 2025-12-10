Po roční pauze se Lvi Praha vracejí do volejbalové Ligy mistrů. Působení v tomto ročníku nejvyšší evropské klubové soutěže zahájí čeští šampioni na palubovce italské Perugie, která v Lize mistrů obhajuje trofej. Přímý přenos sledujte od 20:20 na ČT sport Plus.
Pražští Lvi si brousí zuby na Perugii
Ve skupině C Lvi narazí ještě na Berlín a Las Palmas. Předloni ze základní skupiny postoupili a pak na úvod play-off vypadli až po zlatém setu právě s Las Palmas.
Nejtěžšího soupeře budou mít hned v prvním kole. „Karty jsou jasně rozdané, ale nesmíme se bát a brát Perugii jako nějakého děsivého soupeře. Pokud se chceme posouvat, musíme čelit takovým týmům. Můžeme jen získat,“ řekl kapitán a nahrávač Lvů Jakub Janouch.
Pět vítězů základních skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy z druhých míst a nejlepší celek z třetí příčky absolvují předkolo play-off. Pro Lvy vede cesta do vyřazovacích bojů přes Las Palmas a Berlín. Další zápasy v LM sehrají Lvi až napřesrok, první domácí duel odehrají 8. ledna s Berlínem.
Dirigentem hry Perugie je italský nahrávač Simone Gianelli, jenž národní tým dovedl ke dvěma světovým titulům včetně toho letošního na Filipínách. V italském klubu od léta působí i český smečař Donovan Džavoronok.
Ve skupině C Lvi narazí ještě na Berlín a Las Palmas. Předloni ze základní skupiny postoupili a pak na úvod play-off vypadli až po zlatém setu právě s Las Palmas.
Nejtěžšího soupeře budou mít hned v prvním kole. „Karty jsou jasně rozdané, ale nesmíme se bát a brát Perugii jako nějakého děsivého soupeře. Pokud se chceme posouvat, musíme čelit takovým týmům. Můžeme jen získat,“ řekl kapitán a nahrávač Lvů Jakub Janouch.
Pět vítězů základních skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy z druhých míst a nejlepší celek z třetí příčky absolvují předkolo play-off. Pro Lvy vede cesta do vyřazovacích bojů přes Las Palmas a Berlín. Další zápasy v LM sehrají Lvi až napřesrok, první domácí duel odehrají 8. ledna s Berlínem.
Dirigentem hry Perugie je italský nahrávač Simone Gianelli, jenž národní tým dovedl ke dvěma světovým titulům včetně toho letošního na Filipínách. V italském klubu od léta působí i český smečař Donovan Džavoronok.