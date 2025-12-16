Juniorky z kladenského Národního volejbalového centra podlehly volejbalistkám Liberce v extralize 2:3. Liberec ovládl páté utkání za sebou, na vítězství se ale hodně nadřel. Pětisetovou bitvu nakonec rozhodl v tie-breaku, který získal v poměru 15:12.
Liberec se s kladenskými juniorkami pořádně nadřel
Třetí celek tabulky a úřadující držitel Českého poháru začal bez nejvíce bodující hráčky soutěže Simony Jelínkové, nicméně ovládl i díky skvělé obraně úvodní dva sety. Desetiminutová pauza však domácím prospěla a ve třetí sadě uhrála Dukla jen 16 bodů.
Ve čtvrtém dějství favorit znovu vedl už 20:13. Jenže bojující hráčky NVC předvedly šestibodovou šňůru a v napínavé koncovce měly těsně navrch. I v tie-breaku držel domácí tým dlouho naději na úspěch, závěr však vyšel lépe Liberci.
Volejbalistky NVC nepřidaly čtvrtou výhru v soutěži, ale bodovaly v pátém z 12 odehraných zápasů. Utkání začalo netradičně už v poledne a tribuny zaplnili studenti Sportovního gymnázia Kladno, které domácí hráčky navštěvují.
Výsledky 13. kola extraligy volejbalistek
NVC Kladno – Liberec 2:3 (-17, -22, 16, 25, -12)
Nejvíce bodů: Mandová 16, Rejmanová 15, Janská a Pošívalová po 14 – Fixová 15, Körmendyová 14, Pavlíková 12.