Volejbal

Liberec se s kladenskými juniorkami pořádně nadřel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
2 minuty
Volejbalistky Kladna přivítaly ve 13. kole extraligy Duklu Liberec
Zdroj: ČT sport

Juniorky z kladenského Národního volejbalového centra podlehly volejbalistkám Liberce v extralize 2:3. Liberec ovládl páté utkání za sebou, na vítězství se ale hodně nadřel. Pětisetovou bitvu nakonec rozhodl v tie-breaku, který získal v poměru 15:12.

Třetí celek tabulky a úřadující držitel Českého poháru začal bez nejvíce bodující hráčky soutěže Simony Jelínkové, nicméně ovládl i díky skvělé obraně úvodní dva sety. Desetiminutová pauza však domácím prospěla a ve třetí sadě uhrála Dukla jen 16 bodů.

Ve čtvrtém dějství favorit znovu vedl už 20:13. Jenže bojující hráčky NVC předvedly šestibodovou šňůru a v napínavé koncovce měly těsně navrch. I v tie-breaku držel domácí tým dlouho naději na úspěch, závěr však vyšel lépe Liberci.

Volejbalistky NVC nepřidaly čtvrtou výhru v soutěži, ale bodovaly v pátém z 12 odehraných zápasů. Utkání začalo netradičně už v poledne a tribuny zaplnili studenti Sportovního gymnázia Kladno, které domácí hráčky navštěvují.

Výsledky 13. kola extraligy volejbalistek

NVC Kladno – Liberec 2:3 (-17, -22, 16, 25, -12)
Nejvíce bodů: Mandová 16, Rejmanová 15, Janská a Pošívalová po 14 – Fixová 15, Körmendyová 14, Pavlíková 12.

Přečtěte si také

Národní volejbalové centrum je skvělé místo pro rozvoj hráček, míní Schmitz

13. 10. 2025

Národní volejbalové centrum je skvělé místo pro rozvoj hráček, míní Schmitz
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.