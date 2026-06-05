Druhé vítězství v Lize národů. Volejbalistky hladce vyřídily Belgii

České volejbalistky v Lize národů porazily Belgii hladce 3:0 na sety a připsaly si v soutěži druhé vítězství. Výsledek je důležitý pro boj o udržení i pro nasazení pro olympijské hry. V Lize národů ještě Češky čeká utkání s Thajskem.
Češky zvítězily po setech 25:20, 25:22 a 25:15 proti Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose odehrály třetí zápas během tří dnů a připsaly si druhé vítězství.
Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s 15 body smečařka Helena Grozer, po 14 bodech zapsaly kapitánka Michaela Mlejnková a univerzálka Monika Brancuská. Celkem dvanáct bodů zaznamenaly Češky úspěšnými bloky, v útoku měly nadstandardní úspěšnost 48 procent.
Poprvé v základní sestavě nastoupila nahrávačka Pavla Šmídová, jež v průběhu utkání proti Polsku nahradila Květu Grabovskou, a Češky měly vynikající úvod. Ujaly se vedení 6:1 a náskok poté udržovaly, především na začátku si pomohly i sérií úspěšných bloků. Sadu zakončila smečí Mlejnková při prvním setbolu.
Druhý set nabídl vyrovnanější vývoj, ale ani v něm nepustily Athanasopulosovy svěřenkyně soupeřky ani jednou do vedení. V koncovce Češky málem ztratily pohodlné vedení 19:15 a Belgičanky naposledy v setu stáhly skóre na rozdíl jednoho bodu. Po oddechovém čase ale Grozer smečí a následně Gabriela Orvošová blokem vrátily týmu tříbodové vedení, které si už Češky pohlídaly.
V úvodu třetí sady se sice Belgičanky dostaly poprvé v utkání do vedení, rozjeté Češky je ale nepustily do více než jednobodového náskoku. Navíc sérií pěti bodů otočily z 2:3 na 7:3, čímž podle všeho definitivně zlomily odpor soupeře, a kráčely za vítězstvím. Zápas zakončila Brancuská, jejíž smeč dopadla do autu, ale trenér Athanasopulos uspěl s výzvou, která potvrdila teč bloku soupeřek.
České volejbalistky oplatily Belgičankám porážku z loňského ročníku Ligy národů a vystřídaly je na 14. místě světového žebříčku.