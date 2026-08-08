Famózní Kočířová získala na juniorském ME den po kajaku titul i na kanoi

Valentýna Kočířová slaví cenný double. Den po triumfu v kajaku získala na juniorském mistrovství Evropy v Épinalu zlato v kanoi. Bronzové medaile v kategorii C1 vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král.
Kočířová si ve Francii pro druhé zlato během dvou dnů dojela suverénně. Nedopustila se ani jednoho doteku branky a druhou Novu Müllerovou z Německa, jež měla dva šťouchy, porazila o 6,70 sekundy. Třetí byla s odstupem 8,38 domácí Margot Lapezeová. Za ní skončila další česká finalistka Barbora Ondráčková, které unikla medaile o 1,2 sekundy.
„Před jízdou jsem byla strašně ve stresu, úplně se mi klepaly ruce a vůbec jsem nevěděla, jestli to zvládnu,“ přiznala Kočířová pro svazový web. „Vůbec nemůžu uvěřit tomu, co se tady stalo. Je to neuvěřitelné. Snažila jsem se uklidnit, moc to nešlo, ale pak, když jsem vyrazila na trať, dala jsem do toho všechno. Jsem strašně šťastná,“ dodala.
Sedmnáctiletá Kočířová startuje v juniorské kategorii poslední rok a zatím má z individuálních závodů na MSJ a MEJ osm medailí, z toho tři zlaté. Poprvé se mistryní Evropy stala jako patnáctiletá předloni na kanoi. Na červencovém mistrovství světa v Krakově získala tři stříbra a bronz.
O rok starší Indruch, syn někdejšího olympionika a mistra Evropy Tomáše Indrucha, nestačil ve finále jen na dva Francouze Lea Royea a Cyriana Menuata. Zajel čistou jízdu a za vítězem zaostal o tři sekundy. Druhý český finalista Dominik Řežábek, jenž byl ve čtvrtek stejně jako Indruch a Jáchym Hanzel členem zlaté hlídky, skončil devátý.
Svou šestou individuální medaili na mládežnických šampionátech vybojoval Král, jenž už byl v kategorii do 23 let vicemistrem Evropy před dvěma lety. Také on na stupně vítězů doprovodil dva domácí závodníky: titul získal Titouan Estanguet, syn kanoistické legendy Tonyho Estangueta, o 14 setin před Mewenem Debliquym. Třiadvacetiletý Král na vítěze ztratil s jedním „šťouchem“ 2,18 sekundy.
Dva dotyky, z toho jeden na poslední brance, připravily o medaili Jana Pollerta. Syn olympijského vítěze z Barcelony 1992 Lukáše Pollerta byl s odstupem 2,76 pátý. Třetí český finalista Martin Kratochvíl obsadil devátou pozici.
Ze čtyř finále nezískala česká výprava cenný kov jen v kategorii žen do 23 let. Adriana Morenová vyhrála semifinále, ale v rozhodující jízdě byla s velkým odstupem šestá.
Šampionát v neděli zakončí kayakcross. Medaile se budou rozdělovat jak v dopolední časovce, tak ve vyřazovacím závodu.