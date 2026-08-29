Párová čtyřka si na MS vyjela desáté místo

Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila ve finále B na mistrovství světa ve veslování v Amsterodamu čtvrté místo a celkově tak skončila desátá. Skifařka Alice Prokešová se se šampionátem rozloučila třetím místem ve finále C a v celkovém hodnocení je patnáctá. Pavlína Flamíková s Jakubem Podrazilem postoupili do semifinále kategorie smíšených posádek dvojskifů. V rozjížďce zajeli desátý čas, boj o finále je čeká v neděli dopoledne.
„Z těch regat, kde jsme letos byli, je to pro nás jeden z těch horších výsledků. Doufali jsme, že se umístíme do devátého místa, bohužel jsme desátí. Ale předvedli jsem dnes maximum. Nestačilo to, soupeři byli lepší,“ řekl po závodě člen české párové čtyřky Martin Ježek.
S patnáctým místem na šampionátu Prokešová spokojená nebyla, na druhou stranu se letos vracela po obtížné loňské sezoně protkané zraněními.
„V závěru sezony jsem se v přípravě cítila trochu líp. Chtěla jsem jet v béčku, ale nedá se nic dělat. Jsem ale ráda, že jsem se po tom loňském roce dostala zpátky aspoň na nějakou základní úroveň a můžeme na tom stavět, aby to příští rok bylo o hodně lepší,“ řekla skifařka.
Flamíková s Podrazilem se představili ve druhé rozjížďce, všechny posádky však startovaly distančně. Do semifinále vždy postoupily dvě lodě, dalších šest určily časy, což byl i případ Flamíkové s Podrazilem.