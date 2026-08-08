Veslování

Párová čtyřka juniorek si vyjela v Plovdivu světové stříbro


8. 8. 2026|Zdroj: ČTK

Párová čtyřka ve složení Terezie Cikánková, Diana Lankočí, Tea Vetešníková, Anita Syrůčková vybojovala na juniorském mistrovství světa ve veslování v Plovdivu stříbrnou medaili. České kvarteto nestačilo ve finále jen na polskou posádku, která byla o 1,59 sekundy rychlejší.

Pořadí v cíli bylo stejné jako na květnovém mistrovství Evropy v Brandenburgu, kde Polky zvítězily o necelou sekundu. Také třetí Rumunky zopakovaly výsledek z Německa. České veslařky pod vedením trenéra Tomáše Emra se v Bulharsku prosadily v konkurenci 16 lodí.

V Plovdivu startovaly čtyři české veslice. Osma juniorů na senzační evropský titul nenavázala. V obměněné sestavě Jan Slany, Matěj Vavřík, Miroslav Strnad, Adam Mejta, Oldřich Kořenek, Matouš Chýňava, Petr Michalčík, Antonín Král s kormidelnicí Markétou Burešovou si v rozjížďkách zajistila účast jen v nedělním finále B.

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