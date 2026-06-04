Chceme Primátorky posunout dál sportovně i společensky, říká předseda svazu Kincl

Slavné Primátorky čeká 113. ročník. Jde o nejstarší pražskou sportovní událost. „Klobouk dolů před těmi, kdo ten závod založili a pěti kluby, které se o něj starají. Je to čtvrtý rok, co jsme to vzali pod křídla národní svaz a pražský svaz. Je to náročné, hlavně co se týče dobrovolnické práce,“ vysvětluje předseda svazu David Kincl. Primátorky můžete sledovat v neděli od 10:45 v přímém přenosu na ČT sport Plus.
Kincl řekl, že se snaží posunout akci dál po stránce sportovní i společenské. „Chceme aby byl trochu blíž k tomu, jak to vypadá třeba v Henley. Chtěli bychom nějaký dres kód a tak,“ zasnil se.
„Tam jsou klobouky, šaty. Gentlemani si nesmějí sundat saka...,“ objasnila členka úspěšné dvojky bez kormidelníka Anna Šantrůčková, která se na akci společně s Pavlínou Flamíkovou chystá, ale po posledním triumfu na Světovém poháru jim trenér pro tento víkend naordinoval klid, takže budou sledovat závody jen jako divačky.
„Je to rodinná akce i babička s dědou jsou veslaři, děda už bohužel není, ale v babičkou a partou osmdesátnic kolem ní se sejdeme vždycky na náplavce, kde potkám i spousty veslařů. To se mi líbí, jak se tu setkáváme i takhle mezigeneračně,“ dodala.
Flamíková přitakala. „Já se také těším, že potkám spoustu kamarádů, na které nemám běžně čas. Přijedou i holky, které studují v Americe. A nejvíc se těším až pojedou finále chlapi a postavím se na železňák a budu se na to koukat z mostu dolů,“ dodala veslařka, která za jejich výkonnostním skokem vidí změnu loděnice i tréninku s muži.
Předseda svazu je rád, že už je všechno připraveno a komplikace jsou zažehnány. „Komplikace byla Dvorecký most, který se zprovoznil a tím se start vrátil na tradiční místo. Uvidíme, co udělá heliport pro záchranný systém, který by měl být do konce letošního roku pod Vyšehradským tunelem a měl by být cca 45 metrů od břehu. Takže budeme muset příště vyřešit, jak budou lodě proplouvat ne při Primátorkách, ale dny před nimi. Věřím, že to zvládneme,“ dodává s tím, že se těší na finále, ale možná ještě víc, až to všechno v pořádku skončí.