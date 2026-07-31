Viďmanová si v Memphisu vyšlápla na Stephensovou. Poprvé bude hrát čtvrtfinále

Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm třiadvacetiletou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volynetsová.
„Určitě to byl dobrý zápas. Proti hráčce, jako je Sloane, nikdy nevíte, co čekat. Má toho odehráno strašně moc, vyhrála i grandslam. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Snažila jsem se v něm zůstat, dobře servírovat a do konce utkání jsem dělala ty stejné věci, které fungovaly v prvním setu,“ řekla Viďmanová.
Viďmanová, jíž patří 114. místo ve světovém žebříčku, zkušené Stephensové odvrátila šest ze sedmi brejkbolů a sama využila čtyři šance sebrat soupeřce servis. Po jasném prvním setu pro Češku se Stephensová dostala do vedení 3:2, ale Viďmanová hned srovnala a šanci už nepustila.
„Cítím se dobře. Znamená to pro mě hodně být ve svém prvním čtvrtfinále na turnaji WTA. Budu se snažit jít co nejdál,“ uvedla Viďmanová. O deset let starší Američanka, jež vyhrála v roce 2017 US Open, podtrhla trápení z poslední doby. V žebříčku je až ve čtvrté stovce. S Volynetsovou se Viďmanová o další vylepšení svého maxima utká poprvé.
„Je to další Američanka a bude mít na své straně fanoušky. Je to mladší a dobrá hráčka. Bude to zase těžký zápas. Budu se soustředit na sebe a dělat, co můžu,“ doplnila česká tenistka.